La OMS advirtió que la salida de Argentina la hará menos segura

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refirió al anuncio del retiro de Argentina del organismo y advirtió sobre sus posibles consecuencias en materia sanitaria.
El organismo internacional planteó que la decisión debilita la cooperación global en salud y podría afectar la capacidad de respuesta ante emergencias.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refirió al anuncio del retiro de Argentina del organismo y advirtió sobre sus posibles consecuencias en materia sanitaria.
Según expresó, la decisión no solo impactará en el país, sino también en el sistema de salud global.
Durante una conferencia de prensa, Tedros señaló que la salida de Argentina representará un retroceso: “Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo”.
En ese sentido, remarcó la importancia de la cooperación internacional: “La seguridad sanitaria requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura”.
El titular del organismo también se refirió al vínculo con la Organización Panamericana de la Salud y explicó que gran parte del trabajo en la región se canaliza a través de esta entidad.
“Si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS”, afirmó, y agregó: “Hemos estado trabajando a través de la OPS y la mayoría de las cosas que hacemos se realizan con ellos”.
Por otra parte, Tedros indicó que la situación institucional todavía está siendo evaluada. La membresía del país en ambos organismos se encuentra bajo análisis, en medio de definiciones políticas.
El Gobierno de Javier Milei confirmó el retiro el pasado 17 de marzo. Sin embargo, desde la Organización de las Naciones Unidas aclararon que la desvinculación no será inmediata.
La salida formal deberá ser debatida entre los Estados miembros y podría ser sometida a votación en la próxima Asamblea General, prevista para mayo.
Hasta entonces, el futuro de la participación argentina en los organismos sanitarios internacionales seguirá abierto y sujeto a decisiones multilaterales.