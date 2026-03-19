El Gobierno oficializó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud

El Gobierno nacional oficializó este jueves la salida definitiva de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La medida, que ya había sido anticipada hace apenas 48 horas por el canciller Pablo Quirno, marca un precedente histórico en la diplomacia del país y profundiza el alineamiento con posturas de soberanía nacional frente a los organismos multilaterales.
El Poder Ejecutivo formalizó mediante un decreto el retiro del organismo internacional. Crédito: Reuters.
La confirmación de Pablo Quirno y el "ahorro soberano"
La formalización del retiro llega tras las declaraciones del titular del Palacio San Martín, quien hace dos días ratificó el rumbo de la gestión.
Según explicó Quirno, la permanencia en la OMS no solo representaba un costo financiero innecesario para las arcas públicas en un contexto de ajuste fiscal, sino que también sometía al país a normativas internacionales que el Gobierno considera "obsoletas e intrusivas".
Desde el Poder Ejecutivo se fundamenta el retiro en la necesidad de recuperar la autonomía en la toma de decisiones estratégicas. El canciller subrayó que la gestión de la última pandemia fue el detonante para evaluar la utilidad de pertenecer a un organismo que, a juicio del oficialismo, ha respondido a intereses globales por encima de las realidades locales y las libertades individuales.
Esta decisión no es un hecho aislado en el tablero internacional, sino que responde a un alineamiento directo con la política de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos ya firmó el retiro de su país de la OMS, denunciando una supuesta falta de transparencia y el sesgo político de la institución.
Argentina, bajo este nuevo esquema de relaciones carnales con Washington, se convierte en el principal aliado regional en cuestionar la gobernanza de las Naciones Unidas.
Al igual que en la visión de Trump, el gobierno argentino sostiene que los fondos destinados a estos organismos serán redirigidos a prioridades nacionales. El impacto financiero para la OMS es significativo, ya que pierde el respaldo de dos de las economías más relevantes del continente, lo que obligará al organismo con sede en Ginebra a reestructurar sus presupuestos de cooperación técnica.
Esta decisión responde a un alineamiento directo con la política de Donald Trump. Crédito: Reuters.
Impacto diplomático y reacciones políticas
Mientras que los sectores que apoyan al oficialismo celebran la medida como un "acto de libertad", la oposición y diversos organismos de la sociedad civil expresaron su preocupación por el posible aislamiento de la Argentina en materia de vigilancia epidemiológica.
Especialistas en política exterior adviertieron que esta decisión podría dificultar la coordinación con países vecinos en caso de brotes transfronterizos.
No obstante, desde Cancillería aseguraron que el país mantendrá acuerdos bilaterales de cooperación sanitaria con naciones aliadas, priorizando las relaciones directas —especialmente con la nueva administración republicana— por sobre la mediación de entidades globales.