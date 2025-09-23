La biblioteca popular Bayer pide más iluminación y cámaras, tras sufrir el robo de un aire acondicionado

Los miembros de la biblioteca popular Osvaldo Bayer, que funciona en el predio de la Estación Guadalupe, ubicada en Dorrego 7351, del barrio de Guadalupe de la ciudad de Santa Fe, denuncian el robo de un aire acondicionado. “Lo habíamos comprado con gran esfuerzo hace un año”, mencionaron al dar a conocer el triste suceso.
Se trata de un aparato de 5 mil frigorías que había sido instalado sobre el pórtico de ingreso de atrás, del lado de las vías del FFCC.
De acuerdo a lo que pudieron averiguar desde la biblioteca, el hecho ocurrió “entre la noche del viernes y la madrugada del sábado 20 de septiembre”. Pero, según dicen, no se trata de un hecho aislado. “Ya hemos sufrido otros actos de vandalismo”.
Retorcida quedó la estructura que sostenía el aparato. Gentileza.
Si bien el entorno verde de la biblioteca tiene un enorme potencial para hacer infinidad de propuestas culturales, “la tarea se dificulta permanentemente”, se lamentaron. Por ello reclaman a las autoridades que coloquen “más luminarias y cámaras de seguridad”, porque “ayudarían a prevenir este tipo de robos”.
“Queremos que el espacio pueda considerarse seriamente como una zona relevante para realizar diversas actividades comunitarias”, reclaman desde la Bayer. “Venimos teniendo reuniones con diferentes estamentos para que así sea”, agregan. “Se interesan por nuestra situación, pero en la práctica las respuestas tienen un alcance limitado”.
Restos del robo, en el suelo. Gentileza.
Precioso salón
Por ese motivo, “necesitamos con urgencia mayor apoyo. Sostenemos este espacio con mucho amor porque creemos en las transformaciones que la tarea cultural puede producir en los barrios”, aseguran los miembros de la Bayer. Y le piden a la comunidad que “si tienen ideas o sugerencias que puedan ayudarnos, escríbannos o lleguense hasta la biblioteca”.
La biblioteca popular Bayer ocupa su nuevo espacio desde hace algunos años atrás, tras haber funcionado antes en dependencias de la vecinal Central Guadalupe y más tarde en un salón contiguo. Se trata de un centro cultural barrial surgido tras la crisis de 2001. Es un emergente de la asamblea barrial.
El propio Osvaldo Bayer -falleció en 2018- la visitó y participó de un recordado encuentro con la comunidad. En la actualidad la biblioteca cuenta con un precioso salón que contiene gran cantidad de obras literarias y libros de todo tipo, que son utilizados por la comunidad. Además, se realizan encuentros y talleres abiertos a todo público, de forma gratuita.
Las estanterías contienen joyas literarias. Manuel Fabatía.
A principios de abril, los miembros de la comunidad de la Bayer junto a vecinos y representantes de la cultura y la política local llevaron adelante un abrazo simbólico a la biblioteca. Aquel acto sirvió para desagraviar lo ocurrido el 24 de marzo pasado en Río Gallegos, cuando fue derribado y destruido un monumento en homenaje al periodista y escritor nacido en la ciudad de Santa Fe.
Más tarde, en agosto pasado, los representantes de la biblioteca se reunieron con concejales de la ciudad para plantearles su preocupación “por la falta de iluminación y obras pendientes en el entorno del salón”, comentó Marita Izaguirre, quien fuera presidenta de la Bayer por 20 años y en la actualidad continúa con su activa participación.
-¿Qué respuesta les dio el Municipio?
-Al intendente Poletti lo hemos invitado a la biblioteca y lo vimos en una feria de libros, y con la secretaria de Cultura (Luciana Ceresola) nos hemos reunido y ha mostrado mucho interés por la biblioteca, incluso nos garantizó que el actual edificio continuará funcionando como tal (está en terrenos que pertenecen a los bienes del ferrocarril).
“Hace poco tiempo hubo un incendio en la garita del ferrocarril que está detrás de la biblioteca, se quemó gran parte, y ese espacio es usurpado por gente que pernocta, está todo a oscuras, al igual que la zona a donde está la biblioteca”, comentó Izaguirre.
Osvaldo Bayer fue historiador, escritor, periodista, intelectual, profesor, sindicalista y militante político anarquista argentino. Nació 18 de febrero de 1927 en la ciudad de Santa Fe. Vivió en Buenos Aires y en Berlín, Alemania, a donde se exilió antes de la última dictadura de Argentina.
Es autor de varios libros, entre los que se destaca La Patagonia Rebelde, que es una reconstrucción histórica de la masacre de trabajadores rurales en huelga. Visitó su ciudad natal en gran cantidad de oportunidades, en la que compartió su tiempo y sus ideas con el escritor Gastón Gori, autor del libro La Forestal, la tragedia del quebracho colorado (que denuncia la explotación obrera y el impacto medioambiental causado por la deforestación), entre otros. Murió el 24 de diciembre de 2018.
Registro del día que se llevó a cabo el abrazo simbólico a la biblioteca. Manuel Fabatía.
Este robo a la Biblioteca Popular Bayer de Santa Fe pone en debate la necesidad de apostar por más cultura y educación como respuesta frente a la violencia y la exclusión. Lejos de ser un hecho aislado, este ataque a un espacio comunitario que resguarda libros, saberes y oportunidades para jóvenes y adultos, revela una paradoja dolorosa: se agrede al mismo lugar que podría brindar herramientas para superar la exclusión y el abandono.
Frente a ello, especialistas y referentes sociales -como Paulo Freire, Bernardo Kliksberg y Mempo Giardinelli, entre otros- coinciden en que la salida no es más represión, sino más cultura, porque el acceso al conocimiento, al arte y a la lectura fortalece la convivencia, amplía horizontes y construye una sociedad menos vulnerable a la marginalidad y a la violencia.
En esta foto del día del abrazo simbólico se ve el aire acondicionado que ya no está. Manuel Fabatía.
En múltiples entrevistas, Bayer defendió la importancia de las bibliotecas populares, el acceso universal a la lectura y la recuperación de la historia como formas de empoderar a los pueblos y evitar que las desigualdades deriven en violencia. Para él, la cultura era el antídoto contra la ignorancia y la represión, y la herramienta más sólida para construir una sociedad verdaderamente democrática.
-¿Cómo van a reponer el aire acondicionado?
-No lo sabemos aún. Esperamos que el seguro nos reconozca algo. Tenemos que realizar ese trámite. Pero igualmente necesitamos una solución de fondo, que coloquen la iluminación pública en el entorno. Y que concreten el postergado proyecto de un polo cultural en ese lugar, porque los vecinos de Guadalupe no tienen ningún espacio cercano (lo más cercano es el Alero de Coronel Dorrego), más allá de la biblioteca -cerró Izaguirre.
