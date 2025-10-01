En una semana...

Otro golpe a la biblioteca popular Bayer en barrio Guadalupe de Santa Fe

Esta vez destruyeron el pilar de la luz. Hace una semana habían robado un aire acondicionado. “Nos preocupa quedar sin luz, porque no funciona la alarma y tenemos temor de que vengan a robar de nuevo”, dijo Marita Izaguirre. Un golpe a la cultura que busca superar la exclusión y la violencia.