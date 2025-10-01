Otro golpe a la biblioteca popular Bayer en barrio Guadalupe de Santa Fe
Esta vez destruyeron el pilar de la luz. Hace una semana habían robado un aire acondicionado. “Nos preocupa quedar sin luz, porque no funciona la alarma y tenemos temor de que vengan a robar de nuevo”, dijo Marita Izaguirre. Un golpe a la cultura que busca superar la exclusión y la violencia.
Hace un par de meses habían realizado un abrazo simbólico a la Bayer. Manuel Fabatía.
En cuestión de días, la biblioteca popular Osvaldo Bayer sufrió dos duros golpes que exponen la falta de prevención en materia de seguridad en su entorno. Hace una semana le robaron un aire acondicionado y, en las últimas horas, volvieron a vandalizar el medidor de energía eléctrica y el tablero que abastece al edificio. Este espacio cultural de barrio Guadalupe quedó totalmente a oscuras, sin alarma, y sus miembros temen un nuevo intento de intrusión. Por ese motivo reclaman una pronta respuesta de las autoridades.
“Nos destruyeron el sitio desde el cual nos llegaba la luz”, explicó Marita Izaguirre, ex presidenta y actual integrante de la Bayer. “Por lo tanto, no funciona la alarma”, agregó. “Nos avisaron desde Prosegur y pudimos constatarlo”.
“No sabemos qué podemos hacer”, dijo luego Izaguirre. “Esta noche pueden robarnos todo”, advirtió con preocupación. “Evidentemente, alguien quiere que nos vayamos de allí. No lo van a conseguir. Pedimos urgente apoyo”.
La biblioteca popular Osvaldo Bayer funciona en un predio de la Estación Guadalupe Central, ubicado en Dorrego 7351, barrio Guadalupe. Es un gran espacio verde muy utilizado por los vecinos para el esparcimiento, pero la inseguridad pone en jaque su ocupación cotidiana destinada al disfrute, la cultura y el encuentro.
Un centro cultural barrial
La Bayer ocupa este espacio desde hace algunos años, tras haber funcionado en dependencias de la vecinal Central Guadalupe y, más tarde, en un salón contiguo. Se trata de un centro cultural surgido tras la crisis de 2001, como emergente de la asamblea barrial.
En la actualidad, la biblioteca cuenta con un salón con gran cantidad de obras literarias y libros de todo tipo, a disposición de la comunidad. Además, se realizan encuentros y talleres abiertos al público, de manera gratuita.
Ni bien constataron la vandalización, los miembros de la biblioteca se comunicaron con la Empresa Provincial de la Energía. “Ya intervino un electricista y la EPE. Esperemos que puedan restaurar todo hoy”, señaló Izaguirre.
Al mismo tiempo, desde la institución piden visibilizar la situación e iniciaron gestiones en busca de apoyo oficial. “Enviamos mensajes alertando sobre la situación a los concejales, avisamos también al coordinador de la Municipalidad, pedimos presencia policial y de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) de la Municipalidad”, detalló la referente.
En abril pasado, los miembros de la comunidad de la Bayer, junto a vecinos y representantes de la cultura y la política local, realizaron un abrazo simbólico a la biblioteca. Ese acto buscó desagraviar lo ocurrido el 24 de marzo en Río Gallegos, cuando fue derribado y destruido un monumento en homenaje al periodista y escritor nacido en Santa Fe.
Osvaldo Bayer fue historiador, escritor, periodista, intelectual, profesor, sindicalista y militante político anarquista argentino. Nació el 18 de febrero de 1927 en Santa Fe. Vivió en Buenos Aires y en Berlín, Alemania, a donde se exilió antes de la última dictadura argentina. Visitó la biblioteca que lleva su nombre y participó de actividades con la comunidad. El autor de La Patagonia Rebelde murió el 24 de diciembre de 2018.
—Más allá de este ataque reciente, ¿qué pasó con el robo del aire acondicionado?
—Nos reconoce una parte importante el seguro. Pero, lógicamente, ahora cuesta más y tendremos que esperar algún subsidio para completar el costo —respondió Izaguirre.
