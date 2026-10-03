La Municipalidad de Santa Fe incorporó el 48 puesto de Bici Punto sobre el remozado Bulevar Tacca, a partir de un pedido realizado expresamente por estudiantes del Instituto Superior de Educación Física N°27 “Prof. César S. Vásquez”, quienes solicitaban que el sistema público y gratuito de bicicletas alcance a este sector de la ciudad.
Los estudiantes de Educación Física tienen un nuevo BiciPunto
La municipalidad sumó el BiciPunto N°48 para fortalecer la conectividad. La nueva estación se encuentra en el renovado Bulevar Tacca. El nuevo espacio favorecerá también a cientos de deportistas y vecinos que frecuentan la zona.
El nuevo espacio se encuentra junto a la ciclovía recientemente incorporada sobre el bulevar y ofrece una herramienta para quienes eligen trasladarse en este medio de transporte. En este sentido, la directora ejecutiva de Planeamiento y Movilidad Urbana, Julieta González destacó: “Una vez terminadas las tareas de esta zona, como el estadio multipropósito, por ejemplo, queríamos acompañar estas obras con infraestructura ciclista, y era necesario un BiciPunto que sea un atractivo y un medio de movilidad para los estudiantes que llegan y salen de aquí”.
En este sentido, González destacó las múltiples opciones de conectividad que se agregaron en el sur de la ciudad: “Además del BiciPunto de Bulevar Tacca tenemos uno en JJ Paso y 1° de Mayo, en el Parque Sur, frente al Centro Cívico, y en la plaza de Mayo, entre otros. Este es uno más que complementa la red de ciclovías e infraestructura ciclista de la ciudad”.
Este BiciPunto se suma a la concreción del nuevo tramo de infraestructura ciclista que se desarrolla sobre las avenidas Arturo Illia, Juan José Paso y calle 1° de Mayo, desde la intersección de Av. Carlos Sylvestre Begnis y 3 de Febrero hasta la intersección de Bulevar Tacca y calle Cristóbal Colón, bordeando así todo el Parque del Sur por las avenidas Arturo Illia, JJ Paso y calle 1° de Mayo.
Esta bicisenda se conecta con la inaugurada meses atrás en Av.JJ Paso, entre 1° de Mayo y Dr. Zavalla, ampliando la red de movilidad activa y proyectándose a futuro como un vínculo clave hacia el nuevo puente Santa Fe – Santo Tomé que consolidará una red metropolitana mejor integrada y con continuidad territorial, acompañando las nuevas formas de movilidad y mejorando la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.
Tras el cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el sur de la ciudad se afianzó como el polo deportivo más importante de la ciudad, donde el remozado Bulevar Tacca conecta el Parque del Sur con el Estadio Multipropósito Invencible Santa Fe, pasando por el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, el estadio de hockey sobre césped de la Asociación Santafesina, y las sedes de clubes como El Quillá, Querandí, Náutico Sur, entre otros.
Las Bicis
El sistema automatizado de alquiler de bicicletas públicas, es una opción de transporte accesible, público y saludable. La ciudad cuenta ahora con 48 estaciones ubicadas en diferentes zonas y cada bicicleta se retira mediante el acceso a la aplicación desde un teléfono móvil.
Las unidades están exclusivamente diseñadas para el sistema: poseen un diseño uniforme con elementos resistentes y antivandálicos de ruedas macizas, elementos reflectantes, luces, panel solar, canasto, GPS, alarma, candado electrónico y una traba mecánica que permite anclarlas al correspondiente bicicletero.
Desde la aplicación se accede al registro, a la disponibilidad de bicis, de bicicleteros disponibles, y al tiempo restante de cada viaje.
Bicipuntos – Las Bicis
1 - Estación Mitre (Av. Gral. López 3613)
2 - Legislatura (Urquiza 1523)
3 - Plaza 25 de Mayo (San Martín 1540)
4 - Teatro Municipal (San Martín 2000)
5 - Hospital Cullen (Salta 3481)
6 - Municipalidad (Salta 2943)
7 - Escuela Nacional (Mendoza 3080)
8 - Plaza del Soldado (Pje. Bustamante 2265)
9 - Cortada Falucho (Rivadavia 2351-2391)
10 - Av. Freyre (Av. Gob. Freyre 2588)
11 - Alem (San Luis 2652)
12 - Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910)
13 - Parque Garay (Av. Gob. Freyre 3102)
14 - Peatonal Norte (Suipacha 2589)
15 - Plaza Constituyentes (Urquiza 3200)
16 - Vélez Sársfield (Ituzaingó 1000)
17 - Bv. Pellegrini (Bv. Pellegrini 3095)
18 - El Molino Pedro Vittori 3545)
19 - Bv. Gálvez (Marcial Candioti 3499)
20 - Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150)
21 - Plaza de las Banderas (Marcial Candioti 4110)
22 - Ex Combatientes de Malvinas (Pedro Vittori 4400)
23 - Liceo Municipal (1.º de Enero S/N)
24 - FCJS UNL (Cándido Pujato 2730)
25 - Ciudad Universitaria UNL (RN168 KM 80)
26 - Costanera Este (Costanera Este)
27 - Deportes (Av. Almirante Brown 5294)
28 - UTN (Patricio Cullen)
29 - UCSF (Canónigo Echagüe 7221)
30 - Prado Español (Hernandarias 1100)
31 - Parque Federal (José Quintana 2330)
32 - Costanera (Av. 7 Jefes 4811)
33 - Hospital de Niños (Mendoza 4151)
34 - Plaza San Martín (Tucumán 2816)
35 - Hipólito Yrigoyen (Hipólito Yrigoyen 3085)
36 - Costanera-Espigón (Av. Almirante Brown 5993)
37 - J.B. Iturraspe (Avda. Freyre y BV. Pellegrini)
38 - Barranquitas (López y Planes e Iturraspe)
39 - Fomento 9 de Julio (Facundo Zuviría y Pedro Ferré)
40 - Candioti Norte (Gral. Paz y Pedro Zenteno)
41 - República del Líbano (Aristóbulo del Valle y Gutiérrez)
42 - La Redonda (Salvador del Carril y P. Vittori)
43 - San Roque (Gral. Paz y Quintana)
44 - Parque Sur (Av. A. Illia y Uruguay)
45 - Ministerio de Desarrollo Social (Avda. Alte. Brown y Obispo Príncipe)
46 - Sargento Cabral (Gral. Paz y Salvador del Carril)
47 - J.J. Paso (J.J. Paso y 1.º de Mayo)
48 - Bv. Tacca (Bv. Tacca 700)