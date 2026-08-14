Datos estadísticos

Advierten un aumento de accidentes fatales de jóvenes con bicicletas eléctricas en Estados Unidos

Una investigación pone la lupa sobre el aumento de tragedias ligadas a “bicis” eléctricas, que, aseguran, se debe a una mezcla entre irresponsabilidad de los padres, vacíos legales y un mercado con falta de regulaciones.