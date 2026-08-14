Aumentan las lesiones traumáticas y las muertes entre niños y jóvenes involucrados en accidentes con bicicletas eléctricas. Por eso, las autoridades en Estados Unidos han comenzado a tomar medidas más drásticas.
Advierten un aumento de accidentes fatales de jóvenes con bicicletas eléctricas en Estados Unidos
Una investigación pone la lupa sobre el aumento de tragedias ligadas a “bicis” eléctricas, que, aseguran, se debe a una mezcla entre irresponsabilidad de los padres, vacíos legales y un mercado con falta de regulaciones.
En California, la fiscalía abrió investigaciones penales contra los padres de jóvenes ciclistas tras graves accidentes, un precedente que busca frenar esta crisis.
Esto es solo una medida para abordar este problema creciente, mientras muchas familias compran bicicletas o monopatines inseguros, a veces ilegales, debido a los vacíos legales y la falta de regulación.
La alerta de los neurocirujanos
El fenómeno no es una percepción mediática; está respaldado por una batería de estudios recientes, como los publicados en las revistas Neurosurgery y Trauma Surgery & Acute Care Open.
La velocidad de las bicis eléctricas ha cambiado radicalmente el patrón de lesiones en los menores. Datos de la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos (AAOS) confirman que la combinación de alta velocidad y masa del vehículo genera impactos graves.
En lugar de las fracturas típicas de una bicicleta común, los hospitales reportan un aumento crítico de traumatismos craneoencefálicos graves, hemorragias intracraneales y cirugías de emergencia en órganos internos.
"La gran conclusión es que las personas sufren en general lesiones más graves de las que sufrirían si fueran en una bicicleta tradicional de pedales. En general, estos pacientes tienden a ser más jóvenes, no suelen llevar casco y, a su vez, sufren las consecuencias más graves", explica John Austin, de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego.
¿Bicicletas o motocicletas encubiertas?
El mercado también juega un rol. Organizaciones pro-ciclismo como PeopleForBikes destacan que muchos de los vehículos accidentados son en realidad motocicletas eléctricas con chasis pesados, neumáticos robustos y motores de gran tamaño que se comercializan engañosamente como "bicicletas eléctricas" para eludir los controles normativos.
Bajo la ley federal de EE. UU., la mayoría de las bicicletas eléctricas se clasifican como vehículos no motorizados, de forma similar a las tradicionales. Esto significa que en muchos estados los menores no necesitan licencia, seguro ni registro para conducirlas, pese a que algunos modelos modificados alcanzan velocidades superiores a los 40 km/h.
En Nueva York, la reciente muerte de un joven de 17 años que conducía un vehículo no autorizado a pocos pasos de la alcaldía reavivó la polémica. El alcalde, Zohran Mamdani, advirtió a más de 40 minoristas en línea —incluidos gigantes como Amazon, Walmart y Target— que enfrentarán multas de hasta USD 2.000 por cada venta de un vehículo no regulado.
La responsabilidad de los padres en la mira
Ante el vacío legal y el incremento de víctimas, la justicia ha empezado a buscar responsables en el entorno familiar. En el condado de Orange (California), la fiscalía mantiene abiertas más de 40 investigaciones contra padres.
Entre los casos, figura la madre de un menor de 14 años acusado de matar a una anciana mientras conducía una moto eléctrica. También está el caso de un padre acusado de comprarle a su hijo de 12 años un vehículo eléctrico e intentar ayudarlo a modificarlo ilegalmente para aumentar su velocidad.
En otros estados, como Nueva Jersey o Illinois, se exigen licencias, edades mínimas de 15 o 16 años y límites de velocidad estrictos. Pero otras regiones carecen de marcos unificados.
Mayor regulación y educación vial
Para expertos y familias, la solución no pasa por prohibir la movilidad eléctrica, sino por educar y fiscalizar el origen del producto.
La clave radica en una combinación de responsabilidad parental, regulación exigente a los fabricantes y educación vial para los menores.
Sin un marco claro, las familias seguirán comprando vehículos de alta potencia pensando que son simples juguetes, hasta que la urgencia médica demuestre lo contrario.