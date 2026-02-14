Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil

Un cielo lleno de barriletes por las infancias oncológicas de Santa Fe

La Fundación Mateo Esquivo convoca a la ciudadanía a sumarse a una barrileteada a realizarse este domingo, a partir de las 19, en el Centro de Deportes de la Costanera Oeste. Una propuesta de recreación solidaria. Buscan el apoyo para tratamientos de cáncer infantil prolongados y apuntan a la detección temprana.