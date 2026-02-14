Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil
Un cielo lleno de barriletes por las infancias oncológicas de Santa Fe
La Fundación Mateo Esquivo convoca a la ciudadanía a sumarse a una barrileteada a realizarse este domingo, a partir de las 19, en el Centro de Deportes de la Costanera Oeste. Una propuesta de recreación solidaria. Buscan el apoyo para tratamientos de cáncer infantil prolongados y apuntan a la detección temprana.
Este domingo 15 de febrero, a partir de las 19, el Centro de Deportes Municipal en Almirante Brown 5294 de la ciudad de Santa Fe, será escenario de una barrileteada abierta a la comunidad, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. La actividad es organizada por la Fundación Mateo Esquivo de Ayuda al Niño Oncológico y busca generar un espacio de encuentro familiar y, al mismo tiempo, promover la concientización sobre esta problemática.
Durante la jornada habrá actividades recreativas para niños y adultos, espacios de armado de barriletes y puestos informativos destinados a visibilizar la situación que atraviesan niños y niñas en tratamiento oncológico y sus familias. La propuesta combina un momento de recreación al aire libre con un mensaje de acompañamiento y solidaridad.
Desde la organización señalaron que el objetivo es reunir a la comunidad para apoyar a quienes enfrentan tratamientos prolongados y complejos, y recordar la importancia de la detección temprana y del acceso a una atención médica adecuada. La invitación es abierta y gratuita, y se sugiere a los asistentes concurrir con barriletes propios o participar de los espacios de armado disponibles en el lugar.
Cada 15 de febrero
Santa Fe cuenta con una larga tradición de actividades comunitarias en espacios públicos, especialmente en la zona de la costanera y en el norte de la ciudad, donde se ubica el Centro de Deportes Municipal. Estos encuentros suelen convocar a numerosas familias, sobre todo durante el verano, cuando se multiplican las propuestas al aire libre en la capital provincial.
La actividad será en el Centro de Deportes Municipal en Almirante Brown 5294. Crédito: Google Street View
El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil se conmemora cada 15 de febrero desde 2002 en distintos países, con el objetivo de concientizar sobre la enfermedad y promover el acompañamiento social a pacientes y familias. La iniciativa fue instituida en 2001 por la Organización Internacional del Cáncer Infantil (CCI), una red integrada por 177 organizaciones de padres de niños con cáncer en 90 países de los cinco continentes, de la cual forma parte la Fundación Mateo Esquivo.
En Argentina se diagnostican alrededor de 1.400 casos anuales en menores de 15 años. Según datos del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), esta enfermedad constituye la segunda causa de muerte en esa franja etaria.
En la provincia de Santa Fe se registran en promedio 140 nuevos casos por año. La edad media de detección ronda los 8 años y no presenta diferencias significativas entre sexos.
Desde la Fundación Mateo Esquivo, Lucía Persoglia afirmó: “Reafirmamos que todo niño con cáncer merece la mejor atención médica y psicológica, sin importar su origen ni su situación social o económica”. Asimismo, destacó “la importancia del diagnóstico temprano y del acceso equitativo a los tratamientos como factores clave para reducir la mortalidad infantil por esta enfermedad”.
“Este año nos estamos planteando ampliar la sede de alojamiento, lo cual no significa que haya más cáncer infantil, sino que estamos llegando antes gracias a un trabajo de muchos años que está dando sus frutos”, destacó Persoglia.
Fundación Mateo Esquivo. Crédito: Archivo El Litoral
“Actualmente podemos atender a siete ‘pacientitos’ porque tenemos siete habitaciones, pero ellos cuentan con todas las instalaciones como la sala de juegos y la cocina, donde los papás a menudo vienen a cocinar desde el hospital”, dijo Persoglia. “Tenemos una diaria bastante movida con muchos pacientes que vienen a control. Todos los meses el objetivo es brindar mucho amor y un lugar que sea un respiro para ellos”.
Más espacio
“Durante el año 2025 estuvimos al límite de nuestra capacidad todo el año, algo que no sucedía seguido y que nos hizo pensar en la necesidad de una ampliación -mencionó más adelante Persoglia-. Aunque a las familias que no podíamos alojar les buscábamos lugar en otro lado, no era un lugar especializado con los protocolos que nos deriva el Hospital de Niños. Hay muchos más niños que quizás no necesitan alojamiento porque pueden cubrir sus gastos, pero hay muchas familias que sí lo estaban necesitando”.
-¿Cómo piensan ampliar la sede?
-Estamos en la instancia de conseguir el dinero. Generalmente contamos con el bingo de la Fundación en junio y la cena de gala después de mitad de año, pero este año propondremos otras actividades. Invito a todos a sumarse como socios mensuales con el importe que quieran, o a colaborar con cosas básicas como un paquete de yerba, ya que la sede no cierra nunca y es un trabajo arduo.
Más adelante, la representante de la Fundación detalló que proyecta la construcción de siete habitaciones "en espejo" sobre el SUM actual, cada una con su baño privado y las mismas comodidades que ya existen. También se ampliaría “un poco” la cocina. “La idea es sumar gente al equipo, incluyendo voluntarios que son muy necesarios para tener una comunicación más fluida y dar mejores respuestas a quienes se acercan”.
En la Fundación Mateo Esquivo reciben a niños desde recién nacidos hasta los 15 años, aunque si el adolescente sigue en tratamiento en el Hospital Alasia, continúa vinculado a la misma.
Detección precoz
“Con la barrileteada buscamos acercarnos a la gente y comunicar que el cáncer infantil no tiene prevención; por eso es vital estar atentos a los signos, ir al pediatra y lograr un diagnóstico a tiempo, ya que la probabilidad de vida es muy alta si se trata correctamente.
-¿Cuáles son los síntomas que los papás y los médicos pediatras deben tener en cuenta para la detección temprana?
-Deben estar atentos a moretones raros que se sostengan en el tiempo, protuberancias, vómitos continuos sin otros síntomas asociados o fiebre muy alta que no baja.
En ese sentido, Persoglia mencionó más adelante que están realizando capacitaciones en el centro-norte de la provincia para profesionales de la salud, para que tengan el contacto directo con el Hospital Alassia y agilicen las derivaciones. “Si alguien no recibe respuesta en su localidad, puede comunicarse con nosotros para que ayudemos a que llegue más rápido”.
La barrileteada busca convertir el encuentro en un gesto colectivo de apoyo y esperanza, llenando el cielo de colores como símbolo de acompañamiento a los niños que atraviesan tratamientos oncológicos y a sus familias.
“Los esperamos para llenar el cielo de colores y enviar juntos un mensaje de esperanza. Porque cada barrilete que se eleva representa una historia, una lucha y una vida que merece ser cuidada”, concluyó Persoglia.