Gestión participativa

Encuentro lanzó una web colaborativa para identificar y visibilizar las caries urbanas de Santa Fe

La nueva plataforma permite conocer los inmuebles abandonados que generan problemas en distintos barrios y sumar la participación de los vecinos. La iniciativa nació a partir de la inquietud de dos estudiantes para contar una problemática que los afecta directamente en el barrio en el que viven.