El espacio Encuentro presentó www.cariesurbanas.com.ar, una nueva plataforma digital destinada a visibilizar, registrar y promover la participación ciudadana frente a las caries urbanas, una problemática que atraviesa distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Encuentro lanzó una web colaborativa para identificar y visibilizar las caries urbanas de Santa Fe
La nueva plataforma permite conocer los inmuebles abandonados que generan problemas en distintos barrios y sumar la participación de los vecinos. La iniciativa nació a partir de la inquietud de dos estudiantes para contar una problemática que los afecta directamente en el barrio en el que viven.
“Las caries urbanas no son solamente inmuebles abandonados, son problemas que impactan directamente en la vida cotidiana de las personas y en la ciudad ya contabilizamos más de 400. Por eso necesitamos conocer dónde están, entender qué sucede y generar alternativas para recuperarlos. Esta web nos permite dar un paso más, porque suma la participación ciudadana y demuestra que entre todos podemos construir información y propuestas para buscar soluciones a esta problemática de la ciudad”, destacó Lucas Simoniello, coordinador de Encuentro.
Participación clave de dos jóvenes
La creación de esta plataforma surgió a partir de la iniciativa de Francisco Arellano, estudiante de Geografía en la UNL y Sistemas de Información Geográfica en la Universidad Nacional de Misiones; y Joaquín Degiovanni, estudiante de Ingeniería en Informática en la UNL, quienes se acercaron a Simoniello para sumarse a trabajar sobre una problemática que conocían de primera mano, ya que ambos se veían afectados por la presencia de caries urbanas en la zona donde viven.
“Me motivó mucho la posibilidad de participar en un proyecto que tuviera una aplicación concreta y que pudiera aportar a la ciudad. Cuando conocí la cantidad de información que había sobre caries urbanas, pero que se encontraba dispersa, vi una oportunidad y pensé que podía aportar desde mi lugar”, contó Arellano.
A su vez, el joven estudiante de Geografía indicó: “En el caso de las caries urbanas sentí que había un enorme potencial para mejorar esa presentación y, sobre todo, facilitar el acceso de la ciudadanía a la información. La idea fue convertir todo ese trabajo en una herramienta más clara, accesible y útil para la gente”.
Por su parte, Degiovanni remarcó que “pasamos de tener la información dispersa a un único sistema que funciona como fuente de verdad. Hoy hay más de 400 inmuebles relevados en la ciudad y cualquier vecino puede verlos en un mapa público y reportar uno nuevo desde la web”.
El estudiante de Informática mencionó que “otro punto que cuidamos mucho es la protección de los datos personales. Detrás de cada inmueble hay titulares con información sensible, así que el sistema está pensado desde la base para que esos datos estén resguardados. Lo que se ve en el mapa es sólo la información del inmueble, y cada consulta interna a datos personales queda registrada. Construimos una herramienta seria y segura, preparada para crecer cuando se apruebe la ordenanza y haya que gestionar el procedimiento administrativo completo”.
Simoniello valoró la iniciativa y el protagonismo de los jóvenes en su desarrollo: “Francisco y Joaquín se acercaron a plantearnos un problema que viven en su propio barrio y, en lugar de quedarse solamente en el reclamo, propusieron una solución. Creemos que el camino es escuchar, acompañar y transformar las inquietudes de los vecinos en herramientas concretas para mejorar la ciudad”.
Más detalles
La plataforma cariesurbanas.com.ar funciona como un espacio de información, registro y participación ciudadana. Su objetivo es que los vecinos puedan involucrarse en la identificación de estas situaciones, aportar información y contribuir a construir un diagnóstico cada vez más completo y actualizado.
También pone a disposición información sobre los inmuebles abandonados o en desuso y genera un espacio de construcción colectiva. A través de esta página, los vecinos pueden conocer el relevamiento, identificar situaciones en su entorno y contribuir con nuevos aportes para ampliar y actualizar el diagnóstico urbano.