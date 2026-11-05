La construcción de la capilla San Carlo Acutis, en Chacras de Coria, Mendoza, busca reunir aportes de personas y empresas de todo el país para retomar y completar una obra que comenzó en 2021 y quedó detenida por falta de fondos. La iniciativa apunta a conseguir colaboradores que realicen donaciones mensuales para garantizar la continuidad de los trabajos.
Una santafesina lidera la campaña para construir la primera capilla dedicada a Carlo Acutis
Soledad Bobbio busca sumar donantes de todo el país para financiar el proyecto en Chacras de Coria, Mendoza, cuya construcción comenzó en 2021 y se encuentra paralizada por falta de fondos.
En diálogo con CyD Noticias, Soledad Bobbio, abanderada de la campaña en Santa Fe, explicó que su tarea consiste en sumar voluntades para financiar el proyecto. “Lo que queremos ahora es juntar estos fondos de manera mensual para costear la obra y no volverla a parar”, señaló.
La construcción
El predio donde se levanta la capilla fue donado y está ubicado en Chacras de Coria, en el departamento mendocino de Luján de Cuyo. Según detalló Bobbio, se trata de un terreno de grandes dimensiones en el que se proyectó un complejo con distintos espacios destinados a la oración y el encuentro.
“La obra es inmensa, magnífica. Tiene 1.600 metros cuadrados, muchos espacios, salas, la parte central de la iglesia, un viacrucis externo y un lugar especial para la Virgen. Es una obra hermosa”, describió.
Los trabajos comenzaron en 2021, pero se interrumpieron el año pasado debido a la falta de recursos económicos. Por ese motivo, la campaña busca establecer un sistema de aportes periódicos que permita sostener el avance de la construcción.
“Estuvimos con los arquitectos. Lo que ellos buscan es abanderados en cada ciudad del país para sumar suscriptores, para sumar donaciones y llevar a cabo la obra”, explicó Bobbio. Y agregó: “Soy la abanderada en Santa Fe de la capilla y mi única misión es esa, juntar gente que nos apoye, empresarios y gente común”.
Un lugar de encuentro y peregrinación
La capilla está pensada como un espacio de referencia espiritual para los fieles que se acercan a conocer la figura de Carlo Acutis, el joven italiano conocido por su devoción religiosa y su vínculo con la tecnología.
Al explicar el propósito del proyecto, Bobbio recordó las palabras de la madre de Acutis, quien imaginó el lugar como “un faro de luz para los jóvenes del mundo”.
Además, señaló que el sitio ya recibe visitantes de distintos puntos del país y del exterior. “Llegan muchos fieles de todo el país y del exterior incluso para agradecer y para pedir. La idea es que sea un faro de luz, de encuentro, de peregrinación, de oración”, expresó.
Para Bobbio, la figura del joven santo puede generar una identificación especial entre las nuevas generaciones. “Era un chico normal, que le gustaba la tecnología, que le gustaba jugar al fútbol. Esa identificación quizás los acerca a la Iglesia y a volver a confiar”, sostuvo.
El vínculo personal con Carlo Acutis
La participación de Bobbio en la campaña también está atravesada por una experiencia personal. Al ser consultada sobre qué la motivó a involucrarse, contó que llegó a conocer la historia de Acutis después de la muerte de su hijo Jerónimo.
La abanderada santafesina definió su participación en la iniciativa como una oportunidad especial y convocó a la comunidad a sumarse. “Lo más lindo es poder ser parte de algo tan grande. Carlitos siempre dice que esto es obra de Dios, no obra de él. Y poder ser parte es para mí un regalo hermoso”, afirmó.
También destacó que quienes colaboren tendrán un reconocimiento dentro del predio: “Hay un lugar muy lindo donde van a quedar los nombres grabados de todos los que colaboren, de todo el país y de todo el mundo”.
Cómo colaborar
Quienes quieran contribuir con el proyecto pueden ingresar al sitio web, donde se encuentra habilitada la opción para realizar donaciones mensuales.
Según explicó Bobbio, los aportes pueden comenzar desde los 10.000 pesos por mes, por lo que no es necesario realizar una contribución de grandes dimensiones para participar.
“No tiene que ser una contribución enorme. El que pueda, por supuesto, bienvenido, porque necesitamos mucho dinero para llevar a cabo esta obra”, remarcó.
De esta manera, la campaña busca sumar tanto a particulares como a empresarios y organizaciones, con el objetivo de reunir los recursos necesarios para que la construcción pueda avanzar sin nuevas interrupciones.