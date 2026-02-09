Los Carnabarriales continúan en barrio San Lorenzo
Los tradicionales festejos populares de Carnaval comenzaron el sábado en Villa del Parque, en el oeste de la ciudad. La Municipalidad participó con dispositivos de control, tránsito, seguridad e higiene.“Todo esto es muy importante para poder sostener la convivencia en cada uno de nuestros barrios y en todo el territorio de la ciudad”, expresó la subgerenta de Innovación Comunitaria y Transformación Digital, Laura Mondino.
Los pintorescos trajes y el fuego, en la fiesta de Momo.
Los carnavales populares y gratuitos que reúne a agrupaciones emergentes y consagradas de distintos barrios de la ciudad comenzaron el sábado en Villa del Parque. La celebración recorrió la calle Padre Catena desde Av. Pte. Perón hasta Cristo Obrero con el desfile de expresiones, estilos y ritmos de la identidad carnavalera santafesina.
“Es una enorme alegría que Santa Fe pueda festejar los carnavales en este mes de febrero. Esto es la muestra final del trabajo y del esfuerzo de organizaciones y familias que se comprometen para que esto sea posible, para que sea realmente una emoción transitar este mes. Los carnavarriales son organizados por Momo y cuentan con el acompañamiento de la Municipalidad y el Ministerio de Cultura”, sostuvo la subgerenta de Innovación Comunitaria y Transformación Digital, Laura Mondino.
“Queremos que la Municipalidad tenga una fuerte presencia en los barrios”, dijo Mondino.
La noche comenzó con la llamada de Candombe Litoraleño. Luego continuó con la participación de la “Murguita de Villa del Parque”; “Los peques de La Guardia”; las murgas “Paturuzú” de Villa Oculta, “Música en mis manos” de Coronel Dorrego, “La Locura como estandarte” de Santo Tomé; la comparsa “Herederos del Sol” de Loyola Sur; la actuación del grupo “El Sabor de la Cumbia”; y la tradicional quema de Momo, figura simbólica central en las fiestas de Carnaval de Latinoamérica.
Festejo controlado
“Queremos que la Municipalidad tenga una fuerte presencia en los barrios. Esto es la muestra clara de ese acompañamiento, del trabajo sostenido y del esfuerzo de valorar todo el trabajo cultural y comunitario que se realiza en los barrios. Todo esto es muy importante para poder sostener la convivencia en cada uno de nuestros barrios y en todo el territorio de la ciudad”, agregó Mondino.
A puro redoblante por los barrios de la ciudad...
“Hace muchos años que festejamos los carnavales y es súper emocionante, porque el barrio también se abre no solo a los vecinos de acá, sino que también viene gente de muchos lugares de la ciudad. Así pueden conocer lo que es nuestro barrio y ver que en los barrios también se hacen cosas buenas. Es algo muy importante y muy lindo para el barrio, la gente siempre se suma y es algo hermoso que hay que vivirlo”, contó un vecino de Villa del Parque que presenció los desfiles.
De barrio en barrio...
En el marco de esta edición, el municipio interviene mediante las áreas de Control, Tránsito, y la Guardia de Seguridad Institucional (GSI). Además se dispuso de un operativo de higiene y limpieza tanto en la previa, como durante y después de cada fecha.
Las murgas santafesinas, protagonistas. MCSF|
Los Carnabarriales continuarán el domingo 15 en barrio San Lorenzo, el lunes 16 en barrio Cabal, el sábado 21 en Av. J.J.Paso, y por último, el sábado 28 en Alto Verde. Todos los encuentros comienzan a las 20 horas y son de entrada libre y gratuita. Las actividades están organizadas por el Movimiento de Organizaciones Murgueras del Oeste (MOMO), con el acompañamiento de la Municipalidad de Santa Fe y el gobierno provincial.