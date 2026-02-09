Febrero

Los Carnabarriales continúan en barrio San Lorenzo

Los tradicionales festejos populares de Carnaval comenzaron el sábado en Villa del Parque, en el oeste de la ciudad. La Municipalidad participó con dispositivos de control, tránsito, seguridad e higiene.“Todo esto es muy importante para poder sostener la convivencia en cada uno de nuestros barrios y en todo el territorio de la ciudad”, expresó la subgerenta de Innovación Comunitaria y Transformación Digital, Laura Mondino.