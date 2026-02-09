Comenzaron los Carnabarriales en Villa del Parque

Loscarnavales populares y gratuitosque reúnen a agrupaciones de distintos barrios de la ciudad comenzaron el fin de semana en Villa del Parque. La celebración recorrió la calle Padre Catena desde Av. Pte. Perón hasta Cristo Obrero con el desfile de expresiones, estilos y ritmos de la identidad carnavalera santafesina
"Es una enorme alegría que Santa Fe pueda festejar los carnavales en este mes de febrero. Esto es la muestra final del trabajo y del esfuerzo de organizaciones y familias que se comprometen para que esto sea posible, para que sea realmente una emoción transitar este mes", sostuvo la subgerenta de Innovación Comunitaria y Transformación Digital, Laura Mondino.
Municipalidad de Santa Fe
Participantes
La noche comenzó con la llamada de Candombe Litoraleño. Luego continuó con la participación de la "Murguita de Villa del Parque"; "Los peques de La Guardia"; las murgas "Paturuzú" de Villa Oculta y "Música en mis manos" de Coronel Dorrego.
También se sumaron "La Locura como estandarte" de Santo Tomé; la comparsa “Herederos del Sol” de Loyola Sur; el grupo “El Sabor de la Cumbia”. Se realizó la tradicional quema de Momo, figura simbólica central en las fiestas de Carnaval.
¿Cómo sigue?
Los Carnabarriales continuarán el domingo 15 en barrio San Lorenzo, el lunes 16 en barrio Cabal, el sábado 21 en Av. J.J.Paso, y por último, el sábado 28 en Alto Verde. Todos los encuentros comienzan a las 20 y son de entrada libre y gratuita.
Las actividades están organizadas por el Movimiento de Organizaciones Murgueras del Oeste (MOMO), con el acompañamiento de la Municipalidad de Santa Fe y el gobierno provincial.