Cambios en el gabinete

Laura Mondino: “Queremos volver a caminar las calles en paz y reconstruir la convivencia en los barrios”

La ex concejala se sumó al gabinete del intendente Poletti. “Nos pidió trabajar en todos los barrios en la reconstrucción de la comunidad, con mucha cercanía al vecino para generar nuevos lazos y vínculos”, dijo, en una entrevista con El Litoral. La “usina” de trabajo será la Mediateca.