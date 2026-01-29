Laura Mondino: “Queremos volver a caminar las calles en paz y reconstruir la convivencia en los barrios”
La ex concejala se sumó al gabinete del intendente Poletti. “Nos pidió trabajar en todos los barrios en la reconstrucción de la comunidad, con mucha cercanía al vecino para generar nuevos lazos y vínculos”, dijo, en una entrevista con El Litoral. La “usina” de trabajo será la Mediateca.
El desafío inmediato son los “Carnabarriales”, un pedido expreso del intendente para que los carnavales sean una fiesta en toda la ciudad, anticipó Mondino.
En el marco de una reestructuración del gabinete municipal dispuesta por el intendente Juan Pablo Poletti para dinamizar la gestión, la ex concejala Laura Mondino fue designada al frente de la Subsecretaría de Innovación Comunitaria y Transformación Digital. Según afirmó el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, al dar a conocer la novedad, el cambio forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el trabajo territorial y mejorar la eficiencia administrativa.
Mondino tiene una trayectoria marcada por su militancia en el Partido Socialista y su compromiso con la perspectiva de género y las políticas públicas locales. Politóloga de formación y madre, asumió como concejala de la ciudad de Santa Fe en diciembre de 2021, integrando el interbloque del Frente Progresista Cívico y Social, con un rol activo en la articulación entre el Concejo Municipal y la gestión del entonces intendente Emilio Jatón. Finalizó su mandato en diciembre pasado.
Durante su paso por el Concejo, impulsó diversas iniciativas orientadas a fortalecer el tejido social y económico de la ciudad, desde programas de formación y mentorías para comerciantes y emprendedores hasta políticas públicas con perspectiva de género y gestión menstrual. Además, ejerció funciones de liderazgo al presidir la Comisión de Gobierno y Seguridad Ciudadana y participar en proyectos destinados a integrar los distintos barrios de Santa Fe a través de obras y servicios. Su agenda combinó la defensa de los derechos de las infancias, las juventudes, las mujeres y las diversidades con una visión de la política como herramienta de transformación social.
Laura Mondino frente a su "usina" de trabajo, la Mediateca. El Litoral.
La nueva área municipal que encabeza Mondino tiene base en la Mediateca del barrio Santa Rosa de Lima. Allí recibió a El Litoral para explicar cuáles serán sus propósitos al frente de la subsecretaría. “Esta gestión viene teniendo una impronta muy marcada de ordenamiento de la ciudad —comenzó diciendo—. Por eso el doctor Poletti nos pidió trabajar en todos los barrios en la reconstrucción de la convivencia y la comunidad, con mucha cercanía al vecino, para generar nuevos lazos y vínculos que nos permitan volver a caminar las calles en paz”.
—¿Cómo surge esta oportunidad y qué significa para usted este nuevo desafío en la ciudad?
—Estoy muy contenta de sumarme a la gestión municipal. Es la primera vez que voy a estar dentro del Ejecutivo, lo que representa un desafío enorme y una gran responsabilidad que asumo con mucha alegría. El intendente Poletti nos propuso trabajar en una agenda enfocada en lo territorial y barrial —insistió—, llevando propuestas culturales, comunitarias y de acceso a nuevas tecnologías a los distintos sectores de Santa Fe.
—¿Cuáles son los objetivos principales de esta nueva área que depende directamente del intendente?
—Buscamos crear propuestas que integren lo cultural y comunitario con la innovación y el acceso a lo digital. Tenemos dos grandes ejes: trabajar fuertemente en la reducción de la brecha digital con poblaciones poco habituadas a la tecnología y promover buenas prácticas en quienes ya son nativos digitales. Queremos que los espacios creativos se transformen en proyectos productivos y emprendimientos, vinculando el acceso a la tecnología con el mundo del trabajo.
—¿Qué programas específicos se planean para reducir la brecha digital?
—Estamos pensando en instancias de capacitación y en propuestas como eventos y talleres para trabajar con grupos que podamos identificar junto a instituciones barriales.
—La Mediateca será un punto central de la Subsecretaría. ¿Cómo funcionará este espacio?
—La Mediateca será nuestra “usina” y el espacio físico de funcionamiento. Es un lugar emblemático que conecta el territorio con las industrias creativas. Estamos trabajando con los equipos de talleres culturales y de producción artística comunitaria para generar una planificación y contenidos específicos, abiertos a todos los vecinos. Desde allí proyectaremos actividades hacia los barrios, utilizando tanto espacios municipales como clubes e instituciones sociales que abran sus puertas.
—¿Cuál es el primer tema urgente en la agenda para los próximos días?
—El desafío inmediato son los “Carnabarriales”, un pedido expreso del intendente para que los carnavales sean una fiesta en toda la ciudad. Ya tenemos cinco fechas propuestas y estamos trabajando con las instituciones que forman parte del MOMO (Movimiento de Organizaciones Murgueras del Oeste) y con el Ministerio de Cultura de la Provincia. Es la culminación de los talleres creativos que murgas y comparsas sostienen durante todo el año, y queremos que todos los vecinos puedan disfrutar de esa puesta en escena.
Los carnabarriales comenzarán el 7 de febrero en Villa del Parque; continuará el 15 en barrio San Lorenzo (El Birri) y el 16 en Cabal. Archivo.
En ese marco, quedaron confirmadas las fechas del calendario de Carnabarriales, una propuesta que volverá a llenar de música, color y encuentro a distintos puntos de la ciudad durante febrero. La celebración comenzará el 7 de febrero en Villa del Parque; continuará el 15 en barrio San Lorenzo (El Birri) y el 16 en Cabal. El 21 de febrero el carnaval se trasladará a Varadero Sarsotti y Centenario, en una nueva locación ubicada en 1° de Mayo, entre JJ Paso y Tacca, mientras que el cierre será el 28 de febrero en Alto Verde, consolidando una agenda que apuesta al disfrute comunitario y la identidad barrial.
—¿Cómo será la articulación con otras organizaciones y niveles del Estado?
—La clave es la articulación. Vamos a trabajar de manera coordinada con organizaciones, clubes e instituciones barriales, además de distintas áreas del Gobierno provincial, especialmente el Ministerio de Cultura. La idea es volcar toda nuestra experiencia territorial en una agenda municipal concreta y propositiva.
Los carnabarriales son para celebrar en comunidad. Archivo.
Cambios en el Gabinete
La designación de Mondino se inscribe en una reconfiguración más amplia del gabinete municipal impulsada por el intendente Juan Pablo Poletti, orientada a fortalecer la gestión territorial, mejorar la eficiencia administrativa y profundizar la articulación con la Provincia. En ese marco, también se concretó la incorporación del ex concejal Carlos Suárez al frente de la nueva Gerencia de Coordinación de Proyectos Estratégicos para la Ciudad, la designación de Florencia Pinatti como presidenta del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM) y una serie de reordenamientos internos en distintas áreas del Ejecutivo, en línea con una etapa de ajuste político y operativo de la gestión.
Con los Carnabarriales como primer gran desafío y una agenda que combina inclusión digital, cultura y producción comunitaria, la flamante subsecretaria comienza a delinear el perfil de un área que apunta a reducir brechas y fortalecer el entramado social. La propuesta, según remarca, es llevar innovación y oportunidades a cada barrio de la ciudad.