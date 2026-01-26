Coordinador de Proyectos Estratégicos de Santa Fe

Carlos Suárez: “Evitar molestias a los vecinos con las grandes obras en marcha en Santa Fe es el gran reto”

El ex concejal se sumó al gabinete del intendente, Juan Pablo Poletti. Ya coordina la planificación de obras en la ciudad con la EPE, Aguas Santafesinas y el Gobierno Provincial. Consideró “estratégico para nuestra ciudad poder tener las redes de servicio en condiciones para seguir creciendo”.