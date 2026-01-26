Carlos Suárez: “Evitar molestias a los vecinos con las grandes obras en marcha en Santa Fe es el gran reto”

La gestión municipal del intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, implementó cambios en su gabinete con el fin de optimizar la relación con la gestión provincial y ganar eficiencia operativa. Con ese fin, el ex concejal Carlos Suárez fue designado al frente de la nueva Gerencia de Coordinación de Proyectos Estratégicos, una estructura con rango de agencia diseñada para articular las grandes obras que se ejecutan en la capital.
Coordinación y Futuro
— Suárez, ¿cuál es el desafío que implica personalmente esta nueva función en el ejecutivo municipal?
Mirá tambiénPoletti redefine su gabinete para priorizar la gestión territorial y la coordinación con Provincia
— El desafío es muy importante. Lo que se me pide es que mejoremos o avancemos todo lo posible en articulación entre provincia y municipio. Existe un nivel de inversión muy grande de empresas provinciales como la EPE y Aguas Santafesinas que requiere una vinculación precisa. El objetivo es evitar que la falta de coordinación genere molestias al vecino, quien a veces se pregunta: “¿Cómo puede ser que pasaron hace una semana, rompieron y ahora están rompiendo de vuelta?”. Articular para evitar eso es el gran reto porque hay obras de gran magnitud en marcha, como la renovación del colector principal de cloacas y el recambio de infraestructura de agua potable en el macrocentro.
— Para estas coordinaciones se necesitan interlocutores válidos. ¿Ya está definido con quiénes se va a trabajar?
— Buscamos una mejor interlocución a partir de la jerarquización que definió el intendente. Queremos vincularnos directamente con los ministerios y los directivos de las empresas; el hecho de que todos los rangos directivos de las empresas sean de la política colabora mucho para que podamos avanzar en esa articulación.
— El gobierno municipal inició la segunda mitad de la gestión, ¿hay expectativas de obras nuevas más allá de las ya acordadas con la Provincia?
— Trabajamos codo a codo con el gobierno provincial. Hay una expectativa importante basada en que la provincia puede contar con recursos obtenidos de la colocación de bonos en el mercado internacional. El intendente mantiene charlas con el gobernador (Maximiliano Pullaro) para definir prioridades. Es acertado plantear un área estratégica porque, aunque se hable de agua y cloacas como servicios básicos, resulta estratégico para nuestra ciudad poder tener estas redes de servicio en condiciones para seguir creciendo.
— ¿Qué proyectos se consideran clave para el desarrollo futuro?
Mirá tambiénEl Concejo de Santa Fe 2026: entre el recambio generacional y más paridad de fuerzas políticas
— Proyectos como el Ecoparque Belgrano son estratégicos y de futuro, pero se pueden pensar solamente si nosotros tenemos de base la infraestructura de servicio en condiciones para que así sea. Lo coyuntural hoy es la base para el resto del desarrollo.
— Saliendo de la mirada estratégica, ¿cuáles son las urgencias que debe resolver hoy en la coyuntura?
— Tenemos a nuestro cargo el control cotidiano de las obras de Aguas Santafesinas en el macrocentro. La empresa solicita permisos diarios para intervenciones puntuales, como pérdidas de agua, y debemos articular eso con la movilidad urbana. También es un desafío estratégico el desarrollo de la red de infraestructura para el gas de la costa. Aunque dependemos de que la provincia avance con el gasoducto, al municipio le tocará trabajar en la red domiciliaria del barrio.
El plan de cara a febrero
Suárez explicó que se realizó un esfuerzo para concentrar la mayor cantidad de intervenciones durante enero, aprovechando que hay una “menor carga de gente utilizando servicios públicos”. El objetivo es que, mediante tareas de bacheo y repavimentación tanto de las empresas como de la municipalidad, la ciudad esté “lo mejor posible” para el inicio del ciclo escolar y laboral a fines de febrero.