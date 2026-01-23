Tres incorporaciones y varias reestructuraciones

Poletti redefine su gabinete para priorizar la gestión territorial y la coordinación con Provincia

Con la mira puesta en optimizar la operatividad y fortalecer el vínculo político con la gestión provincial, el gobierno municipal confirmó una reestructuración interna que incluye la creación de nuevas agencias y la incorporación de figuras clave como Carlos Suárez y Laura Mondino. Además, Florencia Pinatti asume en el ECAM y habrá cambios en secretarías.