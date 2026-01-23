Poletti redefine su gabinete para priorizar la gestión territorial y la coordinación con Provincia
Con la mira puesta en optimizar la operatividad y fortalecer el vínculo político con la gestión provincial, el gobierno municipal confirmó una reestructuración interna que incluye la creación de nuevas agencias y la incorporación de figuras clave como Carlos Suárez y Laura Mondino. Además, Florencia Pinatti asume en el ECAM y habrá cambios en secretarías.
El gerente de Coordinación de Proyectos Estratégicos para la Ciudad es Carlos Suarez; y la subgerente de Innovación Comunitaria y Transformación Digital, Laura Mondino.
El gobierno de la ciudad de Santa Fe inició un proceso de reconfiguración estructural y política con el objetivo de ganar eficiencia operativa y mejorar la articulación con las obras que el gobierno provincial ejecuta en la capital. Según confirmó el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, los cambios “no solo implican movimientos de áreas internas, sino también la llegada de referentes políticos de peso para liderar áreas estratégicas”.
Una de las incorporaciones más destacadas es la del ex concejal Carlos Suárez, quien estará al frente de una nueva estructura (con formato de agencia) dedicada exclusivamente a la interrelación entre el municipio y la provincia. De esta forma, se sumará al frente de la flamante Gerencia de Coordinación de Proyectos Estratégicos para la Ciudad.
Carlos Suárez es el nuevo gerente de Coordinación de Proyectos Estratégicos para la Ciudad. Flavio Raina.
Suárez tiene una trayectoria marcada por el trabajo legislativo en el ámbito local y la participación activa en la vida institucional de la capital provincial. Durante su paso por el Concejo Municipal intervino en debates vinculados a la gestión urbana, los servicios públicos y las problemáticas sociales, construyendo un perfil ligado al territorio y al contacto directo con los vecinos. Su carrera política se desarrolló en el marco de las tensiones propias de la política santafesina, combinando la tarea legislativa con la militancia y la articulación con distintos sectores de la comunidad.
Esta decisión surge tras detectar la necesidad de una coordinación "más fina" ante el gran volumen de intervenciones y obras provinciales, “como los trabajos de Aguas Santafesinas, la EPE, el Plan Abre, los Juegos Odesur y las obras del Acuerdo Capital”, entre otras, de acuerdo a las explicaciones vertidas por Mastropaolo.
“Hay dos esquemas: cambios de nombres y reestructuraciones internas. Estamos tornando más eficiente la estructura, migrando áreas de una secretaría a otra”, explicó el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo.
Flavio Raina.
"Necesitábamos ese rol porque, ante tanto volumen de obra, a veces sucede que el municipio mejora una capa asfáltica y poco después la Provincia debe intervenir la misma zona por roturas", explicó el funcionario, subrayando que Suárez permitirá “una gestión de 24 horas sobre este vínculo logístico”.
Desarrollo social y presencia en barrios
Por su parte, la ex concejala Laura Mondino se suma al equipo de Poletti “para representar al Socialismo dentro del Gabinete”, resumió Mastropaolo. Su función tendrá “una fuerte impronta territorial, abarcando áreas de Desarrollo Social y Cultura Territorial”. Mondino será la encargada de “gestionar la presencia municipal en los barrios y coordinar eventos de gran escala, como los Carnavarriales, que requieren una logística compleja entre múltiples secretarías”, como subgerente de Innovación Comunitaria y Transformación Digital.
Laura Mondino es la flamante subgerente de Innovación Comunitaria y Transformación Digital municipal. Archivo.
“Suárez y Mondino representan espacios políticos importantes que hasta ahora no estaban tan claramente representados en el Ejecutivo Municipal”, admitió Mastropaolo. “Con esta decisión se los incluye”, agregó, y destacó que “se tomó la decisión luego de que ambos fueron concejales durante dos años y trabajaron muy pero muy bien”.
“Como concejala Laura (Mondino) estuvo a total disposición del Ejecutivo, coordinó conmigo muy bien todos los temas que trabajamos en conjunto, con una gran operatividad”, destacó el secretario de Gobierno. Y “ni hablar Suárez, a quien quiero siempre en mi equipo, porque es muy capaz e inteligente, y sabe muchísimo sobre la normativa y funcionamiento del Municipio”.
Tanto Suárez como Mondino dependerán directamente del Intendente. Esta figura administrativa les otorga la jerarquía necesaria para participar en las reuniones de Gabinete que se realizan tres veces por semana, “permitiéndoles interactuar y discutir políticas a la par de los secretarios municipales”, apuntó el secretario de Gobierno, en una entrevista con El Litoral.
Otros cambios y continuidad
La reestructuración también incluye la llegada de Florencia Pinatti a la presidencia del ECAM (Ente de Coordinación del Área Metropolitana), reemplazando a Cristian Hoffmann.
Florencia Pinatti es la nueva presidenta del ECAM (Ente de Coordinación del Área Metropolitana). Gentileza.
“Estoy muy entusiasmada y agradecida por la confianza para este nuevo desafío”, dijo Pinatti tras asumir el cargo. “El Área Metropolitana de Santa Fe tiene un enorme potencial de desarrollo. Coordinar con cada municipio, planificar en conjunto y trabajar de manera articulada es el camino para crecer entre todos -agregó-. Creo firmemente en la política como una herramienta de transformación, diálogo y gestión. Nadie se salva solo: el trabajo en equipo es necesario e indispensable”.
También habrá modificaciones y re ordenamientos de distintas secretarías que pasarán de un área municipal a otras. Pero todos estos cambios se irán concretando en los próximos días, en coordinación directa y alcanzando acuerdos con el sindicato de trabajadores muncipales, de acuerdo a las explicaciones de Mastropaolo.
Mondino tendrá “una fuerte impronta territorial, abarcando áreas de Desarrollo Social y Cultura Territorial”, sostuvo Mastropaolo. Archivo.
Aunque el intendente Poletti se encuentra ausente debido a un breve descanso familiar de verano, Mastropaolo aclaró que los decretos ya han sido firmados y los nuevos equipos ya se encuentran operativos y trabajando en la transición. El secretario de Gobierno destacó que estas incorporaciones aportan un "plusvalor" por la trayectoria legislativa y administrativa de los nuevos integrantes.
De cara a la segunda mitad de gestión
Más allá del reordenamiento administrativo, la reconfiguración del gabinete municipal puede leerse como un movimiento político de mayor alcance, orientado a fortalecer la gobernabilidad y a ordenar la relación con un Estado provincial que hoy concentra una fuerte inversión en la capital santafesina. La creación de una gerencia específica para articular obras y programas responde a un problema estructural de las ciudades intermedias: la superposición de intervenciones y la fragmentación de responsabilidades entre niveles de gobierno, que suelen traducirse en ineficiencias visibles para los vecinos.
Al mismo tiempo, la incorporación de ex concejales de distintos espacios —como Suárez y Mondino— sugiere una estrategia de ampliación del armado político del intendente Poletti, que busca integrar voces con experiencia territorial y legislativa al Ejecutivo, en un contexto de alta demanda social y obras de gran escala vinculadas al Acuerdo Capital y a eventos internacionales como los Juegos Odesur.
En ese marco, la apuesta por perfiles con conocimiento del “funcionamiento fino” del Estado local apunta no solo a mejorar la ejecución, sino también a anticipar conflictos, ordenar agendas y construir consensos en una etapa clave del ciclo de gestión. La segunda mitad.