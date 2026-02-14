Este 14 de febrero

Santa Fe festeja el Día de los Enamorados con 20 casamientos en la Casa del Brigadier

Desde las primeras horas de la mañana, un edificio histórico del casco antiguo abrirá sus puertas para recibir a parejas que formalizarán su vínculo en un entorno patrimonial, en el marco de una propuesta cultural impulsada por el municipio y el Registro Civil.