Santa Fe festeja el Día de los Enamorados con 20 casamientos en la Casa del Brigadier
Desde las primeras horas de la mañana, un edificio histórico del casco antiguo abrirá sus puertas para recibir a parejas que formalizarán su vínculo en un entorno patrimonial, en el marco de una propuesta cultural impulsada por el municipio y el Registro Civil.
Cerca de 20 matrimonios se celebran en la Casa del Brigadier, en el casco histórico de la ciudad.
La Casa del Brigadier se prepara para vivir una jornada cargada de simbolismo, celebraciones y propuestas culturales abiertas a toda la comunidad. Este sábado 14 de febrero, en el marco del Día de los Enamorados, el histórico edificio será escenario de cerca de 20 casamientos civiles.
Así lo confirmó el secretario de Gestión Cultural de la provincia, Sebastián Cáceres, quien destacó el valor histórico y social del lugar y la decisión de abrirlo a los santafesinos para momentos significativos de la vida personal y colectiva.
Ubicada en avenida General López 2792, la Casa del Brigadier fue la residencia de Estanislao López durante dos décadas, mientras gobernó la provincia. Hoy funciona como museo y centro de interpretación cultural, y este viernes será también el marco de una celebración especial.
“Esta casa tiene 200 años de preparación, fue la casa del brigadier López durante 20 años mientras gobernó la provincia, por eso tiene un valor simbólico muy grande, es monumento histórico provincial y nacional”, explicó Cáceres. En ese contexto, remarcó que el edificio estará abierto “para que se casen los santafesinos entre las 8:30 de la mañana y las 15:30".
El funcionario subrayó que el lugar aporta una mística particular a la ceremonia: “Tiene un patio hermoso, un aljibe que le da un toque y nos evoca la Santa Fe que fue y que es hoy también, esta casa de paredes de adobe que encierra buena parte de la historia, no solamente de la ciudad, sino de Argentina”.
Casarsecon la ciudadcomo testigo
Según detalló Cáceres, serán aproximadamente 20 los matrimonios que se celebrarán durante la jornada. “No va a ser la última vez que suceda, ni es la primera”, afirmó. La iniciativa forma parte de una propuesta impulsada desde el Registro Civil bajo el lema “Casate con tu ciudad como testigo”, a la que el área de Cultura sumó distintos espacios emblemáticos.
10 parejas cumplieron el sueño de contraer matrimonio en el club Colón.
“Estamos en la víspera de que la Casa reciba a nuevos enamorados, que les permita casarse en este espacio público, en este monumento nacional, y eso nos pone muy contentos”, expresó. Incluso, señaló que ante un pronóstico climático inestable, se evalúa utilizar salas interiores del edificio para garantizar el desarrollo de las ceremonias.
Para Cáceres, la apertura del edificio tiene una mirada que excede lo institucional: “Que estos lugares sean apropiados por todos los vecinos para que se puedan venir a tener un momento tan importante en la vida como es casarse tiene que ver con hacer propio lo que es de cada santafesino”.
Cultura y proyección
La propuesta cultural se completará en la víspera con una nueva edición de la Peña de Estanislao, este viernes a partir de las 19 horas. La actividad será con entrada libre y gratuita y apunta a ampliar el acceso a los bienes culturales y a generar espacios de visibilización para artistas locales.
La Casa del Brigadier abrió sus puertas para recibir a parejas que eligieron un edificio histórico.
“La idea es que los bienes culturales sean accesibles a todos los santafesinos, que los artistas locales se puedan mostrar y que renovemos públicos con una mirada sobre quién fue el brigadier y lo que simboliza”, sostuvo.
En ese sentido, Cáceres adelantó que el Ministerio de Cultura ya proyecta una agenda amplia para 2026, con propuestas vinculadas a la literatura, las artes escénicas, el teatro y el audiovisual. “Toda comunidad existe en tanto y en cuanto su cultura. La cultura nos define comunitariamente y también nos modela individualmente”, afirmó.
Finalmente, destacó la figura de Estanislao López como eje de identidad y reflexión histórica: “Queremos revalorizarlo como padre de esta provincia, pero también del país, y levantar la bandera de que la mirada del interior puede prevalecer”. Abrir las puertas de la Casa del Brigadier, concluyó, es una forma concreta de mantener viva esa historia y proyectarla hacia el presente.