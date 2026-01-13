En 2025, Santa Fe tuvo 200 casamientos más que en 2024
Sergio Duarte, director del Registro Civil, explicó que la provincia registró una leve suba en la cantidad de matrimonios durante 2025, en un contexto marcado por la preferencia sostenida por las uniones convivenciales y el avance de los trámites digitales.
"Tu ciudad como testigo" permite celebrar matrimonios en lugares históricos. Foto: Flavio Raina.
La provincia de Santa Fe registra una marcada transformación en sus indicadores demográficos y en la forma en que la ciudadanía se vincula con el Estado. Así lo explicó Sergio Duarte, director del Registro Civil, al detallar la caída sostenida de nacimientos, las elecciones en torno a los vínculos formales y el avance de la digitalización de trámites.
El descenso en la cantidad de nacimientos continúa y muestra números elocuentes. Duarte precisó que “se mantiene una sostenida baja que se había evidenciado en los últimos años” y remarcó la magnitud del fenómeno con cifras concretas: “Nacieron 2.500 bebés menos que en el 2024, lo cual nos arrojó una cifra alrededor de 32.000 nacimientos”.
Para dimensionar el cambio, el funcionario comparó con años anteriores y sostuvo que “en el 2019 habían sido casi 50.000”, lo que deja en evidencia la profundidad de la caída. Además, aclaró que no se trata de una situación aislada: “No es un fenómeno que se da solamente en la provincia de Santa Fe, sino que se viene dando en la Argentina y en la región”.
Uniones convivenciales,pordelante delcasamiento
Consultado sobre las formas de formalizar vínculos, Duarte señaló que la preferencia social mantiene una tendencia clara. “Siempre la unión convivencial se elige un poco más que el casamiento, pero no mucho más”, explicó.
Duarte detalló los cambios en las estadísticas provinciales. Foto: Guillermo Di Salvatore.
En números, detalló que “hemos registrado 11 miluniones convivenciales en la provincia, mientras que casamientos hemos registrado 8.600”. Aun así, destacó un leve repunte en las bodas: “200 más que en el 2024”. De todos modos, aclaró que el registro se mantiene estable: “Por lo general son 8.500 y 9.000 parejas, un número sostenido que se viene registrando en los últimos años”.
Cómo eligen casarse los santafesinos
En cuanto a la modalidad elegida para contraer matrimonio, el director del Registro Civil indicó que la mayoría opta por las oficinas tradicionales, aunque crecen otras alternativas. “Mayoritariamente los casamientos se realizan en las oficinas de toda la provincia”, explicó, y agregó que también existe la opción del “matrimonio ley”, que se concreta en quintas o domicilios particulares.
"Casate con tu cancha como testigo", es otra de las inciativas provinciales. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Además, resaltó el éxito del programa “Casate con tu ciudad como testigo”: “Una modalidad muy elegida; donde casi no quedan turnos”. Según detalló, se realiza una vez por mes y los cupos “se completan rápidamente”. Sobre las próximas fechas, aclaró que “para febrero todavía no está definida la fecha” y recomendó a las parejas interesadas acercarse al Registro Civil para consultar.
Trámites digitales y un Estado más accesible
La modernización administrativa es otro de los ejes centrales. Duarte aseguró que la población se adapta progresivamente al nuevo esquema: “Cada vez son más las partidas digitales que entregamos”. Explicó que, a través del Registro Civil digital, “la gente entra a la página de la provincia y puede acceder rápida y fácilmente a la partida”.
El proceso no se detiene allí. “Ya tenemos en el 2026 la presentación de oficios, por ejemplo, para inscribir un divorcio o una adopción, que va a ser enteramente digita”, adelantó, y anticipó que en breve se anunciarán más trámites con este formato.
Para Duarte, el cambio no solo implica rapidez: “también apunta a igualar en términos territoriales”. En ese sentido, subrayó que Santa Fe es una provincia extensa y que antes un trámite podía demorar días en trasladarse. “Hoy, a partir de una plataforma al ciudadano le va a demorar lo mismo presentarlo en cualquier punto de la provincia”, concluyó.