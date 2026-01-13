Circular sin patente en rutas argentinas: multas caras y retención del vehículo

Circular sin patente, con la chapa adulterada o colocada de manera incorrecta no es un detalle menor ni una simple omisión administrativa.
Conducir sin la chapa patente colocada correctamente es una infracción grave en todo el país. En 2025, la ANSV sancionó a más de 7.200 conductores por esta falta, que puede implicar multas elevadas y la prohibición de continuar la marcha.
Se trata de una conducta considerada grave por la normativa vial argentina, con consecuencias legales, económicas y de seguridad que impactan tanto en el conductor como en el resto de los usuarios de la vía pública.
En 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó y sancionó a 7.235 conductores que circulaban sin dominio visible o con patentes alteradas en rutas y autopistas del país.
Ante este escenario, el organismo nacional volvió a advertir sobre la obligación de llevar la chapa patente reglamentaria, colocada de forma visible y conforme a las características establecidas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
La legislación nacional es clara: todos los vehículos que circulan por la vía pública deben contar con sus chapas patentes reglamentarias, correctamente colocadas, visibles y perfectamente legibles. Esta exigencia alcanza no solo a automóviles y motocicletas, sino también a acoplados y semirremolques.
La normativa prohíbe expresamente cualquier tipo de aditamento que dificulte la lectura del dominio, como plásticos, cintas, elementos reflectivos no homologados o dispositivos destinados a ocultar parcial o totalmente la patente.
También se considera infracción grave llevar la chapa en un lugar distinto al previsto de fábrica o con alteraciones en su tipografía, color o estructura.
En los casos en que un vehículo es detectado circulando sin patente o con el dominio en condiciones irregulares, la ley establece que no puede continuar su marcha hasta que la situación sea regularizada.
Esto significa que, además de la multa correspondiente, el conductor puede verse obligado a detener el viaje, con las complicaciones que ello implica.
Desde la ANSV remarcan que la patente cumple una función esencial en el sistema de tránsito: permite identificar al vehículo, vincularlo con su titular registral y garantizar la trazabilidad ante cualquier infracción o siniestro vial.
El uso correcto de la chapa patente es uno de los puntos que se controlan de manera sistemática en los operativos de seguridad vial que la ANSV realiza a lo largo y ancho del territorio nacional, en articulación con fuerzas provinciales y municipales.
Las sanciones económicas por circular sin patente pueden ser significativas. Según la jurisdicción, la multa puede alcanzar los 1.800.000 pesos, un monto que busca desalentar una conducta que no solo infringe la ley, sino que también afecta la convivencia vial.
Desde el organismo nacional explican que, más allá del aspecto punitivo, el objetivo de los controles es preventivo. Circular sin dominio visible dificulta la fiscalización del tránsito, impide detectar infracciones a través de sistemas automáticos y complica la investigación de hechos viales o delictivos.
En este sentido, también se registran casos de conductores que retiran intencionalmente la patente o la ocultan para evitar sanciones por exceso de velocidad u otras infracciones captadas por radares y cámaras. Esta práctica, además de ilegal, agrava la falta y expone al conductor a sanciones más severas.
Una de las consultas más frecuentes entre los conductores tiene que ver con las excepciones para circular sin la chapa metálica definitiva. La normativa contempla únicamente situaciones puntuales en las que se autoriza el uso de una patente provisoria de papel oficial.
Esto puede ocurrir en casos de robo, hurto, pérdida o deterioro de la chapa. En esas circunstancias, el titular del vehículo puede circular con la patente provisoria emitida por el registro automotor correspondiente, siempre por un plazo máximo de 60 días.
La ANSV aclara que esta autorización es excepcional y temporal, y que la patente provisoria debe ser la oficial, correctamente impresa y colocada según las indicaciones vigentes.
Circular sin ningún tipo de identificación, o con impresiones caseras o no autorizadas, constituye igualmente una infracción grave.
En septiembre de 2025, el Gobierno Nacional anunció la regularización de la distribución de chapas patentes, tras normalizar el proceso de provisión de patentes metálicas en todo el país.
Desde entonces, se busca evitar demoras que puedan derivar en situaciones irregulares, aunque la obligación de cumplir con la normativa sigue plenamente vigente.
Más allá de la sanción económica, circular sin patente tiene implicancias directas en la seguridad vial. La identificación del vehículo es un elemento clave para reconstruir siniestros, localizar responsables y garantizar el funcionamiento de los sistemas de control y prevención.
Desde la ANSV advierten que la falta de dominio visible afecta la trazabilidad del vehículo y genera un riesgo adicional, ya que dificulta la actuación rápida y eficaz ante un incidente. Por eso, la infracción es considerada grave en todo el país y no admite excusas.
“Circular sin patente no es una falta menor: es una conducta que vulnera las reglas más básicas de convivencia vial”, remarcan desde el organismo. La identificación clara del vehículo no solo es una obligación legal, sino también un compromiso con la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.