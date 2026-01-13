Qué dice la ley

Circular sin patente en rutas argentinas: multas caras y retención del vehículo

Conducir sin la chapa patente colocada correctamente es una infracción grave en todo el país. En 2025, la ANSV sancionó a más de 7.200 conductores por esta falta, que puede implicar multas elevadas y la prohibición de continuar la marcha.