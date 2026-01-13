Vialidad Nacional realiza tareas de mantenimiento en Circunvalación Oeste

Durante esta semana, se realiza el corte de pasto en banquinas mediante el uso de tractores y desmalezadoras de arrastre. Las acciones se concentran sobre la Circunvalación Oeste, desde el cruce con la Ruta Provincial 70 hasta el empalme con la traza de la Ruta Nacional 11, entre las localidades de Recreo y Candioti.
Para garantizar la seguridad vial durante los operativos, los equipos son escoltados por un vehículo de seguridad que regula el tránsito. Se solicita a los conductores circular con precaución, ya que puede haber reducción de calzada y presencia de maquinaria pesada en banquinas.
Zonas intervenidas y tareas en curso.
Reducción de carril en zona urbana
Otra cuadrilla avanza con el desbaste de banquinas y el cantero central entre el intercambiador frente a CILSA y la salida hacia calle Mendoza, en el sentido norte de la Circunvalación Oeste. En ese sector, hay reducción de carril y se colocó cartelería preventiva, además de banderilleros que organizan el tránsito.
Desde Vialidad Nacional remarcaron la importancia de respetar las señales y disminuir la velocidad en las zonas de trabajo, tanto por seguridad del personal como de los automovilistas.
Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento regular que ejecuta Vialidad Nacional sobre rutas nacionales en jurisdicción del 7º Distrito Santa Fe, con el objetivo de preservar la infraestructura vial y mejorar las condiciones de circulación.