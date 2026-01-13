El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
KM 08 a la altura de Capitán Bermudez - Rosario. Reducción de calzada por obras. Circular con precaución.
Tráfico intenso en zona de Av. 7 de Marzo y Av. Luján.
Se registran bancos de niebla en la zona centro. Se recomienda circular con precaución.
Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.
KM 51 a la altura de Maciel - Rosario. Presencia de humo por basural encendido. Se recomienda circular con precaución.