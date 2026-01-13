#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Vivo Martes 13 de enero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en Santa Fe. Foto: Flavio Raina.El tránsito en Santa Fe. Foto: Flavio Raina.
Seguinos en
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Martes 13.01

07:59 Obras en la Autopista Rosario-Santa Fe

KM 08 a la altura de Capitán Bermudez - Rosario. Reducción de calzada por obras. Circular con precaución.

Seguinos en
Martes 13.01

07:10 Tránsito cargado en Santo Tomé

Tráfico intenso en zona de Av. 7 de Marzo y Av. Luján.

Seguinos en
Martes 13.01

07:10 Niebla en la Autopista Rosario-Santa Fe

Se registran bancos de niebla en la zona centro. Se recomienda circular con precaución.

Seguinos en
Martes 13.01

06:36 Tránsito fluido en Rosario

Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.

Seguinos en
Martes 13.01

06:28 Humo en la Autopista Rosario-Santa Fe

KM 51 a la altura de Maciel - Rosario. Presencia de humo por basural encendido. Se recomienda circular con precaución.

Seguinos en
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro