Clima
Javier Milei
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico este martes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 20º y la máxima sería de 32°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones.
Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe parcialmente nublado durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 32º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 91%, la presión de 1007.8 hPa, viento noreste a 8 km/h y visibilidad de 12 km.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaSe espera que continúe parcialmente nublado durante el resto del día. Crédito: Fernando Nicola

Pronóstico extendido

  • El miércoles se espera cielo mayormente nublado por la mañana y la tarde/noche, sin precipitaciones. La mínima será de 21º y una máxima de 30º.
  • Para el jueves se espera cielo se pronostican tormentas aisladas por la mañana y la tarde/noche. La mínima será de 19º y una máxima de 27º.
  • Finalmente, el viernes se espera cielo se espera un cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde/noche. La mínima será de 20º y una máxima de 29º.
CLIMA EXTENDIDO
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

