Qué dice el pronóstico este martes en la ciudad de Santa Fe

Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe parcialmente nublado durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 20º y la máxima sería de 32°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones.
Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe parcialmente nublado durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 32º, bajando a 25° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 91%, la presión de 1007.8 hPa, viento noreste a 8 km/h y visibilidad de 12 km.