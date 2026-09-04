Contenido realizado para Casino Santa Fe
Casino Santa Fe celebra sus 18 años con un show gratuito de La Mosca este sábado
El complejo de entretenimiento festeja un nuevo aniversario en la capital santafesina con una agenda especial de eventos que incluye sorteos millonarios y un megaconcierto al aire libre en la explanada de su estacionamiento.
contenido patrocinado
Casino Santa Fe alcanzó sus 18 años de trayectoria desde su inauguración el 11 de agosto y lo celebra con un programa de actividades que se extenderá durante dos meses, desde agosto hasta fines de septiembre. Diego Irazoqui, gerente general del establecimiento, destacó la significación de este aniversario para el complejo y su vínculo con la comunidad: "Buscamos ser una propuesta y un referente en la ciudad de lo que es el entretenimiento. Llevamos 18 años y esperamos que vengan muchos más; nos gusta lo que hacemos y lo hacemos con pasión".
El directivo enfatizó el compromiso continuo del complejo con el desarrollo local y regional, señalando que permanentemente buscan ofrecer "propuestas nuevas y amigables con la comunidad, con la ciudad, con lo que busca el santafesino y la gente que nos visita de la región".
La Mosca encabeza el festejo central al aire libre
El plato fuerte de la grilla festiva tendrá lugar este sábado a partir de las 18:00 en la explanada del estacionamiento del Casino Puerto Santa Fe. El evento, de entrada libre y gratuita para todo público, contará con la presentación en vivo del reconocido grupo musical La Mosca, acompañado por un despliegue de DJs y propuestas recreativas.
Luego de jornadas condicionadas por las inclemencias meteorológicas en la zona, el montaje del escenario de grandes dimensiones avanzó según lo previsto para recibir a una masiva concurrencia de santafesinos y visitantes.
Premios y sorteos durante todo el mes aniversario
A la par de los espectáculos musicales, la institución lleva adelante una serie de acciones promocionales dirigidas a sus visitantes habituales. El programa contempla la distribución de 18 millones de pesos en premios, de los cuales ya se han entregado más de 10 millones.
Los sorteos se realizan semanalmente los días lunes y miércoles a las 20:00 en las instalaciones del casino. La participación está abierta a todos los miembros de su club de beneficios, quienes acceden a los cupones con su visita o mediante el canje de puntos acumulados en las diferentes propuestas del complejo.