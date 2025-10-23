Premios El Brigadier 50 años

Casino Santa Fe y BPlay: innovación, regulación y talento en la era digital

Justo Cabal, referente de Casino Santa Fe y BPlay, explica cómo la transformación digital revolucionó el entretenimiento, los desafíos de la regulación del juego online y la sinergia entre la plataforma digital y el casino físico. Además, destaca el impacto económico, social y ambiental de la empresa en la comunidad santafesina.