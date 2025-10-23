Casino Santa Fe y BPlay: innovación, regulación y talento en la era digital
Justo Cabal, referente de Casino Santa Fe y BPlay, explica cómo la transformación digital revolucionó el entretenimiento, los desafíos de la regulación del juego online y la sinergia entre la plataforma digital y el casino físico. Además, destaca el impacto económico, social y ambiental de la empresa en la comunidad santafesina.
Con 17 años de trayectoria, la participación de Casino en el El Brigadier refleja el prestigio alcanzado. Crédito: Fernando Nicola
La digitalización revolucionó todas las industrias, y el sector del entretenimiento no fue la excepción. Según Justo Cabal,referente de Casino Santa Fe y BPlay“empezar a comunicarnos por redes sociales y con productos tecnológicos de vanguardia permitió una interacción mucho más amplia con los clientes que antes no existía”.
El avance digital trajo nuevas oportunidades, pero también desafíos regulatorios. Las páginas de juego online ilegales proliferan, poniendo en riesgo a menores, a jugadores desprevenidos y al propio Estado, que deja de recibir recursos que podrían destinarse a seguridad o educación. “Para nosotros, como empresas legales, representa una competencia desleal”, advierte Cabal.
Cabal subraya que uno de los mayores desafíos de la empresa es la gestión del talento, sobre todo tras la pandemia. “Tenemos equipos altamente preparados, con títulos universitarios y posgrados, que manejan finanzas y contabilidad según normas internacionales”, explica.
Al mismo tiempo, conviven equipos operativos con formación práctica y un grupo joven, entre 19 y 25 años, que requiere métodos de capacitación más ágiles y feedback inmediato. Para ellos, se implementaron microcapacitaciones cortas y esquemas de recompensas inmediatas, logrando motivación y compromiso.
“El liderazgo requiere adaptar la comunicación y las capacitaciones sin perder el cumplimiento normativo”, añade Cabal, quien destaca la labor del equipo de Recursos Humanos, siempre a la vanguardia de estas transformaciones.
Justo Cabal, referente de Casino Santa Fe y BPlay.
Impacto económico, social y ambiental
El rol de Casino Santa Fe trasciende lo económico. “Generamos valor social, ambiental y económico. Participamos activamente en la comunidad y apoyamos instituciones locales”, detalla Cabal.
En términos ambientales, la empresa utiliza energía limpia, con plantas fotovoltaicas que equivalen al consumo de unas 100 viviendas. Para el próximo año, planean que al menos el 30% de su consumo provenga de energía renovable comprada a generadores locales.
Desde lo económico, la compañía prioriza proveedores locales y garantiza empleo de calidad, cumpliendo exhaustivamente la normativa vigente. “Nuestro objetivo es generar una buena atmósfera laboral y aportar al desarrollo económico de Santa Fe”, afirma Cabal.
Sinergia entre el casino físico y la plataforma digital
La omnicanalidad se convirtió en un concepto clave: “El cliente puede disfrutar del entretenimiento presencial y digital de manera complementaria”, explica Cabal. Las acciones conjuntas entre Casino Santa Fe y BPlay incluyen eventos masivos que permiten al jugador conocer la experiencia online desde el casino y viceversa.
El avance digital trajo nuevas oportunidades, pero también desafíos regulatorios. Crédito: Fernando Nicola
Esta integración no solo beneficia a los clientes, sino también a los equipos de trabajo, reforzando la colaboración interna y la innovación en los servicios. “Hemos logrado una sinergia positiva que potencia tanto la experiencia del cliente como la dinámica interna de la empresa”, asegura Cabal.
Reconocimiento y trayectoria
El Casino Santa Fe celebró 17 años de trayectoria y su participación en eventos como el premio El Brigadier refleja el prestigio alcanzado. “Estar nominados implica el reconocimiento del trabajo constante y del impacto de nuestra actividad en la región”, comenta Cabal.
Para él, los premios son también un reflejo del compromiso con la legalidad, la innovación y la contribución al desarrollo económico y social de Santa Fe. “Nos sentimos gratificados y orgullosos de representar a una empresa que apuesta a la excelencia y al valor compartido”, concluye.
