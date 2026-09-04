Santa Fe se prepara para vivir el fin de semana más cargado de propuestas culturales desde el inicio de 2026.
Santa Fe tendrá su fin de semana cultural más cargado de 2026 con varias propuestas imperdibles
El trío Midachi presenta su despedida, Divididos llega a la Estación Belgrano, Conociendo Rusia a Hub y la agenda suma rock, folklore, música clásica, humor, espectáculos infantiles y artistas locales en distintos puntos de la ciudad.
Del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, la ciudad tendrá a disposición una programación con grandes recitales, propuestas sinfónicas, ópera, ballet clásico, teatro, humor, un festival de títeres y encuentros para disfrutar en familia.
La grilla reúne nombres de fuerte convocatoria nacional, como Divididos, La Mosca, Conociendo Rusia y Midachi junto con espectáculos que ponen en primer plano a artistas y espacios de la escena local.
Desde el folklore y el rock hasta la música clásica, el jazz, la canción de autor y las obras teatrales de distinto registro, la agenda propone opciones para todos los gustos y edades.
Esta guía reúne los principales espectáculos para organizar la salida y aprovechar un fin de semana en el que Santa Fe confirma, una vez más, la vitalidad de su movimiento cultural.
DM Experience a las 21 en Tribus
DM Experience regresa a Santa Fe presentando su nuevo show "The Universe of Depeche Mode", una experiencia sonora y visual de alto nivel que propone un recorrido integral por la historia, el sonido y los grandes himnos de una de las bandas más influyentes de la música electrónica y alternativa.
Cavallería Rusticana a las 21 en Rivadavia 2871
La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe se presentará en en lo que será una doble fecha de ópera junto con el Coro Polifónico Provincial de Santa Fe. Bajo la dirección del maestro Silvio Viegas, los dos ensambles actuarán juntos en la interpretación de Cavallería Rusticana, una de las obras más emblemáticas del italiano Pietro Mascagni.
"La bella durmiente" a las 21 en el Teatro Municipal
El Ballet Clásico de San Petersburgo se presentará en Santa Fe con la obra "La Bella Durmiente".
Madreluz a las 21 en El Solar de las Artes
El dúo Madreluz, integrado por Elina Goldsack y Ana Suñé, se presentará con el recital: "Para cuidarte en cada flor". Este concierto abrirá un ciclo musical basado en el disfrute compartido y el cruce artístico con otros colegas.
Plinky´s Son a las 21 en Demos
Una velada para dejarse llevar por el ritmo, el sabor y el encuentro. Plinky’s Son es un conjunto de músicos de nuestra ciudad que combina la tradición del Son Cubano con matices y sonoridades de nuestra región litoraleña.
"Moscateros" a las 21 en Nuevo Loa
La obra escrita y dirigida por Federico Kessler incluye humor absurdo, aventuras y una sátira sobre el poder se combinan en una propuesta que dialoga con el presente a través de una historia ambientada en la Francia del siglo XVII.
Pedro Casís Quinteto a las 21.30 en El Taller Casa de Arte
En el centenario del nacimiento de Miles Davis, el trompetista Pedro Casis presenta un concierto homenaje junto a su quinteto. Un recorrido por la música de una de las mayores leyendas del jazz, con versiones que recorren el período más clásico del artista.
Líquido sagrado y La sed a las 21 en Stanley
La escena del rock santafesino vivirá una fecha cargada de potencia y hermandad cuando la emblemática banda Líquido Sagrado comparta escenario con el prometedor debut en vivo de La Sed.
11ª Titereré a las 19, a las 20 y a las 21 en distintos espacios culturales
Santa Fe vuelve a convertirse en un gran escenario para recibir a destacadas compañías y artistas titiriteros de Argentina y Brasil. El viernes se presenta "Chan Chan Plan" en la Sala Saer del Foro Cultural UNL, "El camino de Eva" en la Casa de la Cultura y "Pajarraquito" en el Centro Cultural Cauces.
Candlelight a las 19 y a las 21.30 en el Centro Cultural Provincial
Candlelight presenta dos conciertos. A las 19, interpretarán Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi; y a las 21.30, el ciclo propondrá un encuentro entre los grandes éxitos de Coldplay y Ed Sheeran, reversionados en formato de cámara bajo la luz de miles de velas.
Sábado 5 de septiembre
Midachi: la despedida a las 21 en el Club Unión
Luego de presentar en su ciudad el libro "Todo fue un sueño", que repasa sus 43 años de trayectoria artística, Midachi se prepara para una despedida histórica en Santa Fe, un show único que marcará un antes y después en su trayectoria.
Orillando La Canción a las 21 en El Solar de las Artes
Nati Pérez Grupo + Fer Romero + Diego Martínez y Pablo Ayala presentarán el concierto “Orillando la canción”. Los destacados músicos y compositores se presentarán de forma conjunta en una noche que promete un recorrido íntimo por el folklore popular latinoamericano, la canción de autor y las composiciones contemporáneas de nuestra región.
La Mosca a las 19 en Casino Santa Fe
La banda se presentará en vivo en el festejo por los 18 años del Casino Santa Fe.
Divididos a las 21 en la Estación Belgrano
Divididos se presentará el próximo sábado 5 de septiembre a las 21 hs en el emblemático predio de la Estación Belgrano, en lo que promete ser una celebración de distorsión, clásicos y la energía arrolladora que solo Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella pueden entregar.
Simerians a las 21 en Tribus
Con veinte años de trayectoria ininterrumpida, la banda continúa proyectándose hacia el futuro con la misma intensidad que marcó sus comienzos, consolidando un legado construido sobre la perseverancia y la constante evolución artística.
Los Ranser a las 21 en el Centro Cultural Provincial
"Noche de Rey" es el título del nuevo show teatral de Los Ranser. El espectáculo contará con la recorrida habitual que hace el grupo por la música beat y melódica que explotó en los años 60 y 70; pero en esta oportunidad habrá un importante segmento dedicado al "Rey" Palito Ortega.
Conociendo Rusia a las 21 en Hub
Conociendo Rusia presenta “Mateo” en Hub, un show íntimo y ambicioso. Luego del éxito del Jet Love Tour, vuelve a encontrarse con su público desde un lugar más íntimo y cercano.
Orlando Vera Cruz a las 21 en el Teatro Municipal
El cantautor atravesó a comienzos de este año una dolencia cardíaca que lo mantuvo alejado de los escenarios. El recital que brindará en el coliseo mayor de la capital provincial lleva el nombre de “Reencuentro” y será la oportunidad del público y del artista de renovar en canciones y poemas la profunda representatividad santafesina de Vera Cruz con su gente.
"La cena de los tontos" a las 20 y a las 22.30 en Rivadavia 2871
La exitosa comedia dirigida por Marcos Carnevale continúa conquistando al público con funciones colmadas y ovaciones de pie. Con un elenco de primer nivel, la obra está protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, junto a Esteban Prol y Guillermo Arengo. Repite el domingo a las 20.
11ª Titereré a las 17, a las 19, a las 20 y a las 21 en distintos espacios culturales
Santa Fe vuelve a convertirse en un gran escenario para recibir a destacadas compañías y artistas titiriteros de Argentina y Brasil. El sábado se presentan Mundo Bilina en El Molino Fábrica Cultural, “Pocket Show” en Sapukay, “Animaladas, el último Sapukay” en El Birri, “El camino de Eva” en la Biblioteca Popular Amanecer y Pajarraquito en El Birri.
Mar de Arena a las 21 en Demos
Llega "Esta no es mi despedida", una noche llena de emoción y fiesta junto a Mar de Arena, la mítica banda santafesina nacida en las aulas de la secundaria hace más de 25 años.
"Padre Pedro" a las 21 en Nuevo Loa
Un pueblo pequeño donde nunca pasa nada. La iglesia sencilla del pueblo, donde nunca pasa nada. Aparentemente. Gente común, con sus pequeñas alegrías y sus pequeñas penas. Una situación cotidiana, aparentemente insignificante, va a derivar en una historia en la que casi nada es lo que parece ser.
28 años de El Retablo a las 20 en Moreno 2441
La Sala Cultural El Retablo celebra sus 28 años con una noche de teatro, música y humor. Participarán El Retablo de las Maravillas con fragmentos de Ratones en la biblioteca, los guitarristas Néstor Ausqui y Rubén del Solar, el charanguista Oscar “Poli” Gomitolo y el mimo Juanjo Vitale.
"Chapa y pintura" a las 21 en La Abadía
Cinco amigos de toda la vida se reencuentran, como lo hacen anualmente, para celebrar tantos años de experiencias y anécdotas compartidas. Pero un contratiempo aparentemente menor que les toca vivir a dos de ellos saca a relucir lo mejor y lo peor del comportamiento humano y pone en tela de juicio el verdadero significado de la amistad. Dirección: Silvina Ereira
"Paisajes" a las 21 en Valeri Montrul
Un recorrido por la música de América presentará el pianista y compositor Pablo Juárez junto a Eugenio Zeppa, en clarinete y saxo y Ariadna Magalí en voz.
Pasional Show a las 21 en Stanley
Se llevará a cabo la Gala de Septiembre de Pasional Show, ciclo declarado de Interés Cultural y dirigido por la reconocida cantante Gricel Tenutta.
Domingo 6 de septiembre
Queen Sinfónico Coral a las 21 en el Centro Cultural Provincial
El Coro Polifónico La Merced celebra su 15° aniversario con este concierto que tiene, además, un fin solidario: todo lo recaudado será destinado al Hospital Vera Candioti y a la Fundación Regazo – CONIN Recreo.
"Decir sí" a las 20 en La 3068
Es una obra que explora las dinámicas de poder y sumisión a través de la interacción entre un peluquero y su cliente. En el espacio confinado de una peluquería, los diálogos cortantes y las acciones cotidianas se cargan de tensión, revelando la complejidad de las relaciones humanas y la lucha por la identidad y el control.
"Medida de distancia" a las 20 en el Centro Cultural Provincial
Escrita y dirigida por Julieta Vigo. Domingos de septiembre. Actúan: Ruben Von Der Thüsen, Sofía Kreig, Leilen Bouchet y Pamela Bertona.
La Fille du Régiment a las 19 en Rivadavia 2871
Arna Ópera Ensamble presenta una obra de Donizetti con Lucía Maidana, Ezequiel Ambordt, Rubén Francisco Neder, Betina Briasco y Emiliano De Leonardi. La puesta cuenta con acompañamiento de la pianista Marta Reichel, soporte técnico de Virginia Schonfeld y vestuario de Sofía Heck.
Hijos del Culo a las 21 en Tribus
El grupo regresa Tribus con el mejor tributo a Bersuit y todos sus hits. Entrada libre y gratuita.
"Las cosas maravillosas" a las 18 en Nuevo Loa
Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, esta obra es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.
"Rojo blanco" a las 19 en la Abadía
Un joven convive con su novia en un departamento, habitando la ausencia que todavía duele. En medio de recuerdos cargados de símbolos y presencias que no terminan de irse, oscila entre quedarse en ese mundo suspendido o animarse a volver a la vida.
"Alma de peña" desde las 12 en Stanley
Cris y Gra presentan su primera peña folclórica para vivir un mediodía a puro show, con artistas invitados.
11ª Titereré a las 17, a las 18 y a las 19 en distintos espacios culturales
Santa Fe vuelve a convertirse en un gran escenario para recibir a destacadas compañías y artistas titiriteros de Argentina y Brasil. El domingo se presentan a las 17 "Pocket Show", a las 18 "Chan Chan Plan" en la Casa de la Cultura y a las 19 "Los pollos también sueñan" en El Birri.