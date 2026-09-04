La agenda completa

Santa Fe tendrá su fin de semana cultural más cargado de 2026 con varias propuestas imperdibles

El trío Midachi presenta su despedida, Divididos llega a la Estación Belgrano, Conociendo Rusia a Hub y la agenda suma rock, folklore, música clásica, humor, espectáculos infantiles y artistas locales en distintos puntos de la ciudad.