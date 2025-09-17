Vecinos de El Chaquito exigen controles en Monte Vera por picadas, ruidos y daños ambientales

La tranquilidad de El Chaquito, en Monte Vera, quedó en el recuerdo. Lo que solía ser un espacio natural de encuentro entre familias y vecinos, hoy se transformó en un escenario de caos marcado por picadas, ruidos ensordecedores y la presencia de motos y cuatriciclos sin control.
Los habitantes del paraje advierten que la Municipalidad de Monte Vera no hace cumplir las normas que prohíben la circulación de vehículos a motor en la playa. “Es un lugar de todos los santafesinos, pero nos lo han arrebatado. Cada fin de semana se convierte en un peligro”, expresó un vecino a través de Periodismo Ciudadano de El Litoral (+5493426305344)
Impacto ambiental y riesgo para las familias
Los testimonios coinciden en señalar que la actividad no solo afecta la paz del lugar, sino también su ecosistema. “El entorno es único: hay flamencos y otras aves que ya no aparecen porque los motores espantan todo. La arena queda destrozada”, detalló un residente cuya vivienda está a pocos metros de la playa.
La preocupación también abarca a quienes visitan el sitio en busca de descanso. “Es imposible disfrutar en familia. Van a toda velocidad, en picadas, y muchas veces borrachos. Los niños no pueden jugar tranquilos y cualquiera corre riesgo de ser atropellado”, advirtieron los vecinos.
El ecosistema natural se ve afectado por el paso de vehículos. Foto: Archivo
Denuncias, controles y organización vecinal
Aunque existen ordenanzas y resoluciones que prohíben este tipo de prácticas, las quejas apuntan a la falta de aplicación efectiva. “Ya lo pedimos muchas veces, pero la municipalidad no controla. La responsabilidad es del municipio y también de la provincia en materia de seguridad”, remarcaron.
En más de una ocasión, quienes reclamaron respeto fueron agredidos verbalmente o incluso amenazados por los conductores. “Acá no se trata de clase social: viene gente con dinero, pero sin conciencia ni respeto. Cuando uno intenta decirles algo, se violentan”, denunció otro habitante del lugar.
Hace un año, un joven resultó herido tras chocar en moto.
Cuando las fuerzas de seguridad y el municipio realizan operativos, el escenario cambia. “El sábado, después de insistir, vinieron un patrullero y dos motorizados, y todo se calmó. Pero al fin de semana siguiente, vuelve el descontrol”, señalaron.
Cansados de la situación, los vecinos comenzaron a organizarse para presentar acciones legales. El objetivo es que el Estado local cumpla con su rol de garantizar el orden y preservar la naturaleza.
Los mensajes forman parte de los aportes recibidos en Periodismo Ciudadano de El Litoral, la herramienta que permite a los santafesinos denunciar problemas que afectan la vida cotidiana en sus barrios y espacios comunes.
El problema no es nuevo. Hace exactamente un año, El Litoral daba cuenta de un episodio grave: el domingo 8 de septiembre de 2024 dos motos chocaron en la playa de El Chaquito y un joven de 22 años terminó hospitalizado en el Cullen por un fuerte golpe en la cabeza.
En aquella oportunidad, los vecinos ya hablaban de su hartazgo y reclamaban presencia policial y controles municipales. Un año más tarde, aseguran que nada cambió. “El municipio sigue sin responder, y nosotros seguimos expuestos a que ocurra otra tragedia”, afirmaron.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.