Ofreció una charla

Mirta Levin: “No hay transformación urbanística si los gestores políticos no están dispuestos a sostener esos procesos”

La reconocida arquitecta y urbanista presentó en la capital provincial un libro que resume casi 25 años de transformaciones en Rosario. En diálogo con El Litoral, destacó la importancia de la continuidad de las políticas públicas, la construcción de instituciones metropolitanas sólidas y advirtió sobre los desafíos que enfrenta el Gran Santa Fe para ordenar su crecimiento.