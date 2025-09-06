Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado por la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

5 SEP | 🥶 ¡Mirá las Tmín de esta mañana! Se registraron heladas en el centro del país:



Maquinchao -12.6

Paso de Indios -6.6

Trelew -5.6

San Antonio O -5.2

Esquel -4.6

Pto Madryn -4.6

Perito Moreno -4.5

Río Colorado -4.4

Chapelco -4.3

El Bolsón -3.8

Bahía Blanca -3.6 pic.twitter.com/5ck1QnuL3Y