Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado por la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que se mantendrá el cielo mayormente despejado en la capital santafesina.

La ciudad de Santa Fe desde el drone de El Litoral. Crédito: Fernando Nicola
 22:47
El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente despejado, leve presencia de nubes y probabilidad de precipitaciones nulas, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá cielo con una luna predominante y una temperatura de promedio de 11° centígrados.

La ciudad de Santa Fe desde el drone de El Litoral. Crédito: Fernando Nicola

Durante el cierre de la jornada, el departamento La Capital no experimentaría precipitaciones, sosteniendo la tendencia de los últimos días.

Por la noche, el viento será de entre 7 km/h y 12 km/h desde el sector noreste, con ráfagas mayores por instantes.

Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrán las nulas probabilidades de precipitaciones, con mayor, pero baja presencia de nubosidad.

En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará la continuidad de las condiciones frescas al comienzo del día, con 5° de temperatura mínima y 18° de máxima.

El viento será de entre los 13 km/h y 22 km/h desde el sector noreste en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores. En la tarde - noche, se mantendrán los valores y la dirección.

Pronóstico extendido

  • El lunes tendrá nubosidad en las primeras horas y tendencia a despejarse durante el día. Las condiciones se mantendrán estables, con mínima de 9° y máxima de 20°.
  • Finalmente, el martes 9 de septiembre se presentará con cielo despejado por la mañana y algo nublado hacia la tarde/noche. La mínima será de 8° y la máxima trepará a 23°.
CLIMA EXTENDIDO

Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

