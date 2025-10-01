Ya se puede girar a la derecha desde Rivadavia a Suipacha

Desde este miércoles, los conductores de vehículos particulares de la ciudad de Santa Fe tienen habilitado el giro a la derecha en la intersección de Rivadavia y Suipacha.
Este miércoles se habilitó el movimiento en vehículo en dicha intersección. Corresponde alartículo 61 de la Ordenanza Nº 10.017 del Reglamento General de Tránsito.
La exclusividad en el tránsito fue aprobada por el Concejo Municipal santafesino, el cual modificó el artículo 61 de la Ordenanza Nº 10.017 del Reglamento General de Tránsito. La misma comprende la habilitación del giro hacia la derecha en la intersección de esas dos calles, donde funciona el carril exclusivo para el transporte público.
La medida había sido aprobada por el Concejo de la ciudad de Santa Fe el 19 de junio de 2025, pero la señalética no se había retirado y la norma aún no estaba en vigencia. En agosto, El Litoral había consultado al respecto y la palabra oficial aclaró que se podrían haber efectuado multas por giro a la derecha en dicho periodo, pero las mismas no se efectivizaron.
El carril exclusivo, para vehículos de transporte público de pasajeros (colectivos, taxis y remises), está operativo de lunes a viernes de 7 a 21 horas, y los sábados de 7 a 14 horas. Durante este horario, está prohibido el uso de estos carriles por parte de vehículos particulares, sin contabilizar el ahora vigente giro hacia el este.
Sobre el cambio, desde la Municipalidad se argumentó que la gran demanda y la concentración del tránsito en arterias alternativas, generó la necesidad de revisar y adecuar dichas restricciones, por lo que habilitar esta vía permitirá una distribución más eficiente del flujo vehicular mejorando la accesibilidad a zonas residenciales y comerciales.
“Cabe destacar que esta implementación es acompañada con una adecuada señalización para disponer de su funcionamiento y garantizar la coexistencia segura entre los vehículos particulares y las unidades de transporte público que circulan por el carril exclusivo”, comunicaron oficialmente desde el ejecutivo capitalino.
