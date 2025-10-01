Desde octubre, el Cementerio Municipal modificará sus horarios de visita y servicios

La Municipalidad de Santa Fe informa que, desde este miércoles 1 de octubre, regirán los nuevos horarios de verano en el Cementerio Municipal, ubicado en avenida Blas Parera 5200.
A partir de este miércoles 1 de octubre y hasta el 31 de marzo del año próximo, los horarios de atención al público, visitas y servicios fúnebres en la necrópolis local se modificarán por la temporada estival.
De esta manera, los horarios de visita serán, de lunes a viernes, de 7:15 a 12 y de 15 a 18:30. Asimismo, este mismo horario regirá los sábados, domingos y feriados.
Por otro lado, la recepción de servicios fúnebres será, de lunes a viernes, de 7:15 a 11:30 y de 14:15 a 18:30, mientras que los sábados, domingos y feriados será de 7:15 a 11:30.
Finalmente, la atención al público en la administración será de lunes a viernes, de 7:15 a 12:30. Los nuevos horarios tendrán vigencia hasta el 31 de marzo de 2026.
