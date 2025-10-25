Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado por la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente cubierto, con leve presencia de nubes y probabilidad de precipitaciones casi nulas, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El Servicio Meteorológico Nacional indica que continuaría la nubosidad, pero sin lluvias, en la capital santafesina.
El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá un promedio de 19° centígrados en el departamento La Capital, sosteniendo los valores de las últimas jornadas.
Por la noche, el viento será de entre 23 km/h y 31 km/h desde el sector sur, con ráfagas mayores por instantes.
Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrá la presencia de nubosidad parcial, aún sin probabilidades de lluvias.
En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará la continuidad del clima estable al comienzo del día, con 13° de temperatura mínima y 24° de máxima.
El viento será de entre los 7 km/h y 12 km/h desde el sector este en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores.
En la tarde - noche, el viento mantendrá su velocidad entre los 7 km/h y 12 km/h, pero cambiando la dirección desde el sector noreste.
