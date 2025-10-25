#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado por la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional indica que continuaría la nubosidad, pero sin lluvias, en la capital santafesina.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina
 22:34
Por: 

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente cubierto, con leve presencia de nubes y probabilidad de precipitaciones casi nulas, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá un promedio de 19° centígrados en el departamento La Capital, sosteniendo los valores de las últimas jornadas.

Por la noche, el viento será de entre 23 km/h y 31 km/h desde el sector sur, con ráfagas mayores por instantes.

Imagen Ilustrativa. Crédito: Flavio Raina.

Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrá la presencia de nubosidad parcial, aún sin probabilidades de lluvias.

En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará la continuidad del clima estable al comienzo del día, con 13° de temperatura mínima y 24° de máxima.

El viento será de entre los 7 km/h y 12 km/h desde el sector este en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

En la tarde - noche, el viento mantendrá su velocidad entre los 7 km/h y 12 km/h, pero cambiando la dirección desde el sector noreste.

Pronóstico extendido

  • El lunes se anticipa un marcado descenso de temperatura: la mínima será de 13° y la máxima de 18°.
  • Finalmente, el martes continuará el tiempo fresco, con una mínima de 10° y una máxima de 18°. No se esperan lluvias.
CLIMA EXTENDIDO

