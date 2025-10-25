Crimen de Florencia Morello

La lucha de una madre santafesina mantiene viva la investigación a 20 años del femicidio de su hija

Blanca Cuatrín continúa firme en su reclamo de justicia y pide que quienes puedan aportar algún dato se acerquen a las autoridades. Esta semana fue recibida por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich.