Jóvenes, pantallas y responsabilidad digital: una jornada para repensar el vínculo con la tecnología
La escuela Denis fue sede del primer encuentro del ciclo de charlas sobre ciudadanía digital y bienestar tecnológico. La propuesta, impulsada por el concejal Julián Martínez junto a la organización chicos.net, invita a reflexionar sobre los riesgos y oportunidades del mundo digital: ciberbullying, grooming, ludopatía y exposición excesiva a las pantallas.
Las jornadas continuarán en distintas instituciones educativas de Santo Tomé durante octubre y noviembre.
En la escuela Denis de la ciudad de Santa Fe se desarrolló este martes la primera jornada de un ciclo de charlas sobre ciudadanía digital destinado a estudiantes secundarios. La iniciativa, impulsada por el concejal Julián Martínez, busca abrir espacios de diálogo sobre el uso responsable de la tecnología y los impactos del mundo digital en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.
“Es una linda iniciativa que venimos planificando hace un tiempo”, contó Martínez durante el encuentro. “Hace algunos años tuvimos la posibilidad de que Julián D’Atri, de la organización chicos.net, nos visitara con una jornada única. Para este año quisimos ampliar esa propuesta y recorrer distintas escuelas e instituciones”.
El programa prevé actividades en la Escuela Comercial, el Colegio 340, la Escuela J.J. Paso y otros establecimientos de la ciudad, donde se abordarán las oportunidades y los desafíos que trae el uso de las redes sociales, los videojuegos y las nuevas plataformas de comunicación.
“Queremos hablar de los aspectos positivos del entorno digital, pero también de los riesgos, los cuidados y las situaciones que se viven en las aulas y en los hogares”, remarcó Martínez.
El funcionario destacó la apertura de las instituciones educativas para sumarse a la iniciativa: “Valoramos mucho que las escuelas se presten a esta propuesta. Sabemos que los chicos van a darle un muy buen cauce a estas jornadas”.
Los riesgos del mundo online
La propuesta aborda los temas que más preocupan hoy a las comunidades educativas: el ciberbullying, el grooming, la exposición excesiva a pantallas y la ludopatía digital. Situaciones que, según los especialistas, no se limitan solo a adolescentes, sino que también alcanzan a los adultos.
“En muchas escuelas observamos comportamientos vinculados al abuso de videojuegos, a los juegos de azar en línea o al acoso digital entre pares”, explicó Martínez. “Son temas que requieren acompañamiento, no prohibición. Y para eso trabajamos con chicos.net, que tiene una metodología muy efectiva para conversar sobre estos temas sin culpas ni miedos”.
La organización chicos.net, fundada en Buenos Aires hace más de dos décadas, desarrolla proyectos de inclusión digital, alfabetización mediática y bienestar tecnológico en Argentina y otros países de la región.
“Recibimos muchas demandas de colegios que buscan trabajar con el derecho al acceso a la tecnología, pero también con su uso saludable y respetuoso”, explicó Julián D’Atri, referente de la entidad.
Durante la charla, los facilitadores plantearon actividades participativas para reflexionar sobre los límites del mundo online, los riesgos de la sobreexposición y la importancia de cuidar la propia imagen digital.
“Hay un montón de situaciones que se dan en los medios digitales”, detalló D’Atri. “Desde los comentarios agresivos hasta la influencia de ciertos modelos de éxito en redes. Buscamos concientizar sobre todo eso y generar puentes entre las distintas generaciones que comparten la comunidad digital”.
El concejal Julián Martínez junto a Julián D’Atri, de chicos.net, encabezaron el primer encuentro del ciclo.
Educar para convivir también en lo digital
El mensaje central de la jornada fue que la educación digital no se reduce a aprender a usar dispositivos, sino a desarrollar una convivencia responsable, empática y respetuosa en los entornos virtuales.
“Pasamos muchas horas frente al celular y gran parte de nuestra vida transcurre ahí”, observó D’Atri. “Para los chicos no hay una separación tan clara entre lo que pasa en el aula y lo que ocurre en línea. Por eso lo que sucede dentro de la escuela tiene impacto en las redes sociales y en los juegos en línea”.
El especialista también hizo referencia al poder que implica el acceso a la tecnología: “Yo uso una frase del tío Ben de Spider-Man: ‘un gran poder conlleva una gran responsabilidad’. Ese poder lo tenemos con el celular. Tenemos acceso a mucha información, contacto con personas y oportunidades, pero eso exige respeto y empatía. Hay que pensar antes de compartir una imagen o hacer un chiste que puede lastimar a otro”.
Estudiantes de la escuela Denis participaron de una charla sobre ciudadanía digital y bienestar tecnológico.
Las charlas, que continuarán durante octubre y noviembre, se enmarcan en un programa de prevención y promoción de hábitos digitales saludables. El objetivo, según explicaron los organizadores, es construir ciudadanía digital: una forma de ejercer derechos y deberes también en el entorno virtual.
Martínez adelantó que los próximos encuentros incluirán la participación de familias y docentes, para fortalecer el trabajo conjunto. “Es fundamental que los adultos también aprendamos a acompañar sin juzgar. La tecnología no es el problema: el desafío es cómo la usamos”.
La experiencia, que será replicada en otras ciudades del departamento La Capital, apunta a consolidar un enfoque integral sobre la salud digital, promoviendo el equilibrio entre el mundo físico y el virtual, la empatía y el pensamiento crítico.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.