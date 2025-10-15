Charlas educativas

Jóvenes, pantallas y responsabilidad digital: una jornada para repensar el vínculo con la tecnología

La escuela Denis fue sede del primer encuentro del ciclo de charlas sobre ciudadanía digital y bienestar tecnológico. La propuesta, impulsada por el concejal Julián Martínez junto a la organización chicos.net, invita a reflexionar sobre los riesgos y oportunidades del mundo digital: ciberbullying, grooming, ludopatía y exposición excesiva a las pantallas.