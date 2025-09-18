El responsable de seguridad de la ciudad de Santa Fe se capacitó en Israel
Claudio Zapata, subsecretario de Seguridad Ciudadana, participó de una instrucción sobre estrategias interinstitucionales. “Nos enseñaron esto de ser comunidad, de generar confianza a la sociedad, entre todos”, dijo tras el viaje.
Los argentinos que participaron de la capacitación en Israel. Gentileza
El subsecretario de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe, Claudio Zapata, participó en Israel del Curso de Seguridad Ciudadana “Estrategias interinstitucionales desde el ámbito local”, que se desarrolló en el Instituto Internacional de Beit Berl entre el 31 de agosto y el 19 de septiembre. Zapata ganó la postulación gracias a su currículum y recibió la financiación total de la capacitación.
El programa, dictado en español, abordó la falta de seguridad ciudadana como uno de los principales flagelos que afectan la calidad de vida, la gobernabilidad y el desarrollo económico de los países. En este marco, se plantea la importancia de comprender las particularidades locales de la violencia y el delito, y de fortalecer el rol de los municipios como actores centrales en la prevención y el diseño de políticas públicas.
Zapata durante la capacitación en Israel. Gentileza
Israel es referente mundial en la incorporación de modelos de seguridad desde el ámbito municipal, con estrategias que combinan prevención primaria y secundaria, patrullajes mixtos, programas educativos, participación del empresariado y el involucramiento activo de la ciudadanía. Estas experiencias fueron presentadas a los participantes, junto con casos latinoamericanos, para construir proyectos aplicables a cada ciudad de origen.
Trabajo transversal
“Lo distinto es lo más común”, sentenció Zapata, en diálogo con El Litoral, pocas horas después de arribar nuevamente a Santa Fe desde la ciudad de Kfar Saba, a unos 20 kilómetros de Tel Aviv. “Ellos trabajan en forma transversal, al igual que nosotros lo venimos haciendo de forma conjunta con la Provincia”, dijo, y enumeró a modo de ejemplo “la coordinación entre la GSI (Guardia de Seguridad Institucional) y la Policía, desde el Centro de Monitoreo, y los binomios de seguridad (patrullaje conjunto de ambos agentes)”.
“Creo que nos enseñaron esto de ser comunidad, de generar confianza a la sociedad, entre todos. Nosotros nos debemos a la sociedad y debemos dejar de lado los personalismos, individualismos y sus consecuencias en la política”, reflexionó luego el funcionario, que lucía en una de sus muñecas una pulsera amarilla que simboliza en Israel el apoyo y la solidaridad para el regreso seguro de los rehenes secuestrados por Hamas en 2023 y el fin de la guerra. Este símbolo fue popularizado por primera vez en 2008, cuando se ataron cintas amarillas para pedir la liberación del soldado Gilad Shalit.
Algunos de los objetivos del curso fueron el estudio de los programas israelíes liderados por gobiernos locales, el fortalecimiento de la cooperación con las fuerzas policiales y judiciales, la creación de policías comunitarias, la organización de voluntariado y el diseño de alternativas preventivas para jóvenes en situación de riesgo.
Ser comunidad
Zapata, quien representó a la ciudad de Santa Fe en este espacio internacional, participó activamente en las instancias de formación y compartió en Israel su experiencia al frente de la seguridad en Santa Fe. “Viajamos 19 personas, de las cuales 17 éramos argentinos que trabajamos en distintos municipios del país en la seguridad y 2 uruguayos”, señaló el funcionario municipal.
“Fue una capacitación impecable, algo a lo que no estamos acostumbrados. Resalto esto de que somos comunidad, la importancia de crear comunidad con las organizaciones intermedias. De eso se trató el curso”, dijo Zapata. “Y nosotros en Santa Fe vamos por ese camino, porque trabajamos con estas organizaciones y con el Estado Provincial”.
Otro aspecto que destacó Zapata de la capacitación fue que “este curso integra a todos los actores sociales como las ONG, instituciones educativas de todos los niveles y clubes, para que entiendan qué es lo que hacemos cuando implementamos seguridad comunitaria. No es sólo prevención sino también delegar esa responsabilidad de forma transversal a todos los actores involucrados y a todos los niveles del Estado, de forma cooperativa”.
Conflicto
“Claro está que Israel está atravesado por una guerra y después del 2 de octubre de hace 2 años, tras el atentado ocurrido en una fiesta electrónica y a los tres kibutz próximos a la Franja de Gaza, no son los mismos. Nos transmitieron que como sociedad y comunidad, generando confianza podemos hacer las cosas más cómodas para la gente”.
-En ese sentido, ¿cómo percibió la vida cotidiana en Israel, que está en permanente conflicto?
-Es algo muy extraño para nosotros. Ellos están preparados para cualquier cosa de forma permanente, están atravesando una guerra, con toda la situación que se vive en la Franja de Gaza. Estuvimos en Jerusalem y al día siguiente en un atentado a un colectivo mataron a una mujer argentina y dos soldados. Ahí pudimos entender que ellos como sociedad están preparados para afrontar estas situaciones, cada vez que llegamos a un lugar nuevo teníamos que preguntar a dónde estaba la sala de seguridad, lo que nosotros llamamos bunker; pero sin embargo ellos viven cómodos, en armonía, con gente en las plazas y los shopping.
