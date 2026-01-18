Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Santa Fe tendrá un domingo caluroso, con temperaturas altas y con probabilidades de tormentas. Los vientos tendrán ráfagas fuertes.
Tras una semana que pasó por todos los climas, conoce las temperaturas en la ciudad para este domingo.
La temperatura actual, registrada a las 7 de la mañana, marca 24.4°C, con una humedad del 80% y vientos del sur con intensidades de 15 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).
El día arrancó con una mínima de 21°C y el termómetro alcanzaría los 32°C durante la tarde.
Los vientos, del sureste especialmente, oscilarán entre los 13 - 22 y 23 - 31 km/h.
Mañana: El cielo permanecerá ligeramente nublado, con temperaturas cercanas a los 26°C y vientos del sur a 13-22 km/h. Probabilidades del 10% al 40% de tormentas aisladas.
Tarde: La máxima del día llegará a 32°C y probablemente estará acompañada por tormentas aisladas (10-40%). Los vientos del sureste, con intensidades de 23-31 km/h.
Noche: La temperatura descenderá a 27°C, y los vientos del sureste tendrán intensidades de 23-31 km/h. Probabilidades muy bajas de precipitación.
El lunes tendrá una mínima de 16° y una máxima de 29°. Estará despejado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.
El martes tendrá una mínima de 17° y una máxima de 29°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.