#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Tras una semana que pasó por todos los climas, conoce las temperaturas en la ciudad para este domingo.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
Seguinos en
Por: 

Santa Fe tendrá un domingo caluroso, con temperaturas altas y con probabilidades de tormentas. Los vientos tendrán ráfagas fuertes.

La temperatura actual, registrada a las 7 de la mañana, marca 24.4°C, con una humedad del 80% y vientos del sur con intensidades de 15 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN espera importante presencia de neblina en la capital santafesina. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

El día arrancó con una mínima de 21°C y el termómetro alcanzaría los 32°C durante la tarde.

Los vientos, del sureste especialmente, oscilarán entre los 13 - 22 y 23 - 31 km/h.

Las nubes predominarían en este sábado sobre la capital santafesina. Foto: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá ligeramente nublado, con temperaturas cercanas a los 26°C y vientos del sur a 13-22 km/h. Probabilidades del 10% al 40% de tormentas aisladas.

Tarde: La máxima del día llegará a 32°C y probablemente estará acompañada por tormentas aisladas (10-40%). Los vientos del sureste, con intensidades de 23-31 km/h.

Noche: La temperatura descenderá a 27°C, y los vientos del sureste tendrán intensidades de 23-31 km/h. Probabilidades muy bajas de precipitación.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 16° y una máxima de 29°. Estará despejado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 17° y una máxima de 29°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.

CLIMA EXTENDIDO
WhatsApp | Suscribite al canal
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro