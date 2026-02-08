#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Tras una semana con mucho calor, conoce las temperaturas en la ciudad para este domingo.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
Santa Fe tendrá un domingo caluroso y con cielo totalmente despejado. Los vientos tendrán ráfagas intermedias.

La temperatura actual, registrada a las 7 de la mañana, marca 20.1°C, con una humedad del 58% y vientos del norte con intensidades de 15 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN espera importante presencia de neblina en la capital santafesina. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

El día arrancó con una mínima de 20°C y el termómetro alcanzaría los 36°C durante la tarde.

Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 13 - 22 km/h.

Las nubes predominarían en este sábado sobre la capital santafesina. Foto: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá despejado, con temperaturas cercanas a los 29°C y vientos del norte a 13-22 km/h. Sin probabilidades de precipitación.

Tarde: La máxima del día llegará a 36°C. Los vientos del norte, con intensidades de 13-22 km/h. Sin probabilidades de precipitación.

Noche: La temperatura descenderá a 26°C, y los vientos del norte tendrán intensidades de 13-22 km/h. Sin probabilidades de precipitación.

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 30°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 34°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.

CLIMA EXTENDIDO
Santa Fe Ciudad
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional

