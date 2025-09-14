Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Tras una semana primaveral, Santa Fe tendrá este domingo otra jornada similar; la mañana será fresca pero soleada. Por la tarde se espera un importante incremento de temperatura y más sol.
Para una semana primaveral, llega un domingo con más de lo mismo: temperaturas agradables, calor por la tarde y noche fresca.
Tras una semana primaveral, Santa Fe tendrá este domingo otra jornada similar; la mañana será fresca pero soleada. Por la tarde se espera un importante incremento de temperatura y más sol.
La temperatura actual, registrada a las 7 de la mañana, marca 13.6°C, con una humedad del 92% y vientos del sudoeste con intensidades de 12 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).
El día arrancó con una mínima de 13°C y el termómetro alcanzaría los 27°C durante la tarde.
Los vientos, del este especialmente, oscilarán entre los 7-12 km/h, dependiendo del horario.
Mañana: El cielo permanecerá soleado, con temperaturas cercanas a los 20°C y vientos del Este a 13-22 km/h. No hay precipitaciones
Tarde: La máxima del día llegará a 27°C y estará acompañada de un cielo parcialmente nublado. Los vientos del sudeste, con intensidades de 7-12 km/h. Precipitaciones mínimas.
Noche: La temperatura descenderá a 22°C, y los vientos del Sudeste mantendrán las intensidades. Hay precipitaciones de 10%-40%.
El lunes tendrá una mínima de 16° y una máxima de 24°. Estará nublado por la mayor parte del día y noche. Precipitaciones varias.
El martes tendrá una mínima de 15° y una máxima de 28°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.