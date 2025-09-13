#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima fue de 10° y la máxima llegará a 26°, en una jornada marcada por nubosidad variable y vientos del noreste.

Amanecer con nubosidad sobre la ciudad de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía.
 10:11
Por: 

Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo parcialmente nublado y momentos de mejora. Las condiciones se presentan estables a relativamente estables, con temperaturas que muestran una leve tendencia en ascenso.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima registrada fue de 10° y la máxima alcanzará los 26°.

Durante la mañana el cielo se presentará mayormente nublado, con vientos del noreste que oscilarán entre 23 y 31 km/h. En horas de la tarde se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad, con viento del noreste entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche el cielo pasará a estar parcialmente nublado, acompañado por vientos leves del este de 7 a 12 km/h.

Una jornada de contrastes: mañana fría y tarde más cálida. Crédito: Luis Cetraro.Una jornada de contrastes: mañana fría y tarde más cálida. Crédito: Luis Cetraro.

Según el SMN no se encuentran vigentes alertas meteorológicas para Santa Fe y alrededores.

Pronóstico extendido

  • El domingo tendrá cielo mayormente despejado, con algunas nubes en distintos momentos del día. Las condiciones se mantendrán estables, con mínima de 12° y máxima de 27°.
  • Luego, el lunes continuará con cielo mayormente despejado y nubosidad variable en las primeras horas. No se descartan lluvias débiles y dispersas al inicio de la jornada. Las temperaturas seguirán en ascenso, con mínima de 13° y máxima de 26°.
  • Finalmente, el martes se presentará mayormente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de lluvias. La temperatura mínima será de 17° y la máxima de 28°.
CLIMA EXTENDIDO

