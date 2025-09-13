Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo parcialmente nublado y momentos de mejora. Las condiciones se presentan estables a relativamente estables, con temperaturas que muestran una leve tendencia en ascenso.
Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo parcialmente nublado y momentos de mejora. Las condiciones se presentan estables a relativamente estables, con temperaturas que muestran una leve tendencia en ascenso.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima registrada fue de 10° y la máxima alcanzará los 26°.
Durante la mañana el cielo se presentará mayormente nublado, con vientos del noreste que oscilarán entre 23 y 31 km/h. En horas de la tarde se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad, con viento del noreste entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche el cielo pasará a estar parcialmente nublado, acompañado por vientos leves del este de 7 a 12 km/h.
Según el SMN no se encuentran vigentes alertas meteorológicas para Santa Fe y alrededores.
