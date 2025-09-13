#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado por la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que se mantendrá el cielo mayormente nublado en la capital santafesina.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina
 23:05
Por: 

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente cubierto, con importante presencia de nubes y probabilidad de precipitaciones nulas, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá cielo con una luna predominante y una temperatura de promedio de 18° centígrados.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

Durante el cierre de la jornada, el departamento La Capital no experimentaría precipitaciones, sosteniendo la tendencia de los últimos días.

Por la noche, el viento será de entre 7 km/h y 12 km/h desde el sector este, con ráfagas mayores por instantes.

Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrá la presencia de nubosidad, pero todavía en nulas probabilidades de lluvias.

En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará la continuidad de las condiciones frescas al comienzo del día, con 11° de temperatura mínima y 25° de máxima.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

El viento será de entre los 13 km/h y 22 km/h desde el sector este en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores.

En la tarde - noche, el viento bajará su velocidad a entre los 7 km/h y 12 km/h y cambiando la dirección desde el sector sureste. En lo que respecta a lluvias, las probabilidades presentarán hasta un 10%.

Pronóstico extendido

  • El lunes continuará con cielo mayormente despejado y nubosidad variable en las primeras horas. No se descartan lluvias débiles y dispersas al inicio de la jornada. Las temperaturas seguirán en ascenso, con mínima de 13° y máxima de 26°.
  • Finalmente, el martes se presentará mayormente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de lluvias. La temperatura mínima será de 17° y la máxima de 28°.
CLIMA EXTENDIDO

