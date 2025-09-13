Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado por la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente cubierto, con importante presencia de nubes y probabilidad de precipitaciones nulas, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que se mantendrá el cielo mayormente nublado en la capital santafesina.
El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá cielo con una luna predominante y una temperatura de promedio de 18° centígrados.
Durante el cierre de la jornada, el departamento La Capital no experimentaría precipitaciones, sosteniendo la tendencia de los últimos días.
Por la noche, el viento será de entre 7 km/h y 12 km/h desde el sector este, con ráfagas mayores por instantes.
Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrá la presencia de nubosidad, pero todavía en nulas probabilidades de lluvias.
En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará la continuidad de las condiciones frescas al comienzo del día, con 11° de temperatura mínima y 25° de máxima.
El viento será de entre los 13 km/h y 22 km/h desde el sector este en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores.
En la tarde - noche, el viento bajará su velocidad a entre los 7 km/h y 12 km/h y cambiando la dirección desde el sector sureste. En lo que respecta a lluvias, las probabilidades presentarán hasta un 10%.
