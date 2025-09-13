Juan Pablo Poletti: “Ahora nos toca redactar la carta orgánica entre todos los santafesinos”

Tras la jura por parte de los convencionales en el recinto de la Cámara de Diputados, la actividad se trasladó a la explanada, donde se firmó el ejemplar “cero” de la Constitución.
El intendente de Santa Fe participó de la jura de la nueva Constitución de la Provincia que se realizó este viernes en la Legislatura junto a autoridades de los tres poderes, representantes de la sociedad civil y vecinos.
Poletti celebró el momento histórico que vivió la provincia y dijo que el siguiente paso es “trabajar con todos los actores para redactar la carta magna” de la ciudad de Santa Fe.
“Estoy muy emocionado. Teníamos que hacer una reforma para la gente y es lo que se hizo. Ahora viene el tiempo de llamar a redactar la carta orgánica entre todos los santafesinos, con todos los actores sentados en la mesa buscando consenso”, sostuvo el mandatario local.
“Vamos a convocar a los concejales. Ya estamos elaborando un decreto donde asumimos esta autonomía con responsabilidad. Tenemos 30 días para jurar todos en la ciudad de Santa Fe, con la población, con los concejales, y luego vamos a empezar a ver qué es lo mejor para los santafesinos para redactar la carta orgánica”, agregó.
Poletti aseguró que serán parte del consenso quienes integran sus equipos técnicos, el Concejo, las instituciones y las asociaciones civiles de la ciudad.
“Espero que del debate salga realmente algo que sea beneficioso para la gente la ciudad de Santa Fe”, dijo el intendente.
Y cerró: “Me llena de orgullo que somos la cuna de la constitución y ahora lo podemos decir tanto a nivel nacional y provincial”.
La jornada de este viernes marcó un hito histórico para Santa Fe, que renovó su Carta Magna después de más de seis décadas de vigencia de la Constitución de 1962.
La nueva Constitución quedó formalmente promulgada y entró en vigencia, consolidando reformas vinculadas con la organización del Estado, el régimen municipal, la ampliación de derechos y la modernización institucional.
