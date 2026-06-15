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Qué dice el pronóstico del tiempo para este lunes en Santa Fe

Tras un fin de semana fresco, conoce las temperaturas en la ciudad para este comienzo de semana.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
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Santa Fe tendrá un domingo frío, con temperaturas muy bajas y cielos nublados.

La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 1.3°C, con una humedad del 100% y vientos del noreste con intensidades de 6 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN espera importante presencia de neblina en la capital santafesina. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

El día arrancó con una mínima de 1°C y el termómetro alcanzaría los 15°C durante la tarde.

Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 7- 12 km/h durante toda la jornada.

Las nubes predominarían en este sábado sobre la capital santafesina. Foto: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá ligeramente nublado, con temperaturas cercanas a los 1°C y vientos del norte a 7-12km/h. Sin probabilidades de lluvia.

Tarde: La máxima del día llegará a 15°C . Los vientos del norte, con intensidades de 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvia.

Noche: La temperatura descenderá a 9°C, y los vientos del norte tendrán intensidades de 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvia.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Pronóstico extendido

El martes tendrá una mínima de 2° y una máxima de 18°. Estará nublado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.

El miércoles tendrá una mínima de 5° y una máxima de 18°. Estará nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.

CLIMA EXTENDIDO
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