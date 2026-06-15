Santa Fe tendrá un domingo frío, con temperaturas muy bajas y cielos nublados.
Qué dice el pronóstico del tiempo para este lunes en Santa Fe
Tras un fin de semana fresco, conoce las temperaturas en la ciudad para este comienzo de semana.
La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 1.3°C, con una humedad del 100% y vientos del noreste con intensidades de 6 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).
El día arrancó con una mínima de 1°C y el termómetro alcanzaría los 15°C durante la tarde.
Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 7- 12 km/h durante toda la jornada.
Mañana, tarde y noche
Mañana: El cielo permanecerá ligeramente nublado, con temperaturas cercanas a los 1°C y vientos del norte a 7-12km/h. Sin probabilidades de lluvia.
Tarde: La máxima del día llegará a 15°C . Los vientos del norte, con intensidades de 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvia.
Noche: La temperatura descenderá a 9°C, y los vientos del norte tendrán intensidades de 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvia.
Pronóstico extendido
El martes tendrá una mínima de 2° y una máxima de 18°. Estará nublado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.
El miércoles tendrá una mínima de 5° y una máxima de 18°. Estará nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.