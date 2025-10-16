#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Clima

Jueves con leve probabilidad de lluvias en la ciudad de Santa Fe: qué dice el pronóstico

La temperatura mínima fue de 18º y la máxima sería de 33°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que se esperan precipitaciones con bajos porcentajes durante la jornada.

Las probabilidades no dejan de ser muy bajas. Crédito: Fernando Nicola
 9:19
Por: 

Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mirá también“Estrellas de la Democracia” llega a Santa Fe con una propuesta para jóvenes líderes

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día con porcentajes menores al 10%.

Las probabilidades no dejan de ser muy bajas. Crédito: Guillermo Di SalvatoreLas probabilidades no dejan de ser muy bajas. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 18° y la máxima sería de 33º, bajando a 24° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 73%, la presión de 1008.1 hPa, viento sur a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sur entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El viernes espera una mínima de 20° y una máxima de 26°. Se mantendrá el cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde.
  • Luego, el sábado tendrá una mínima de 12° y una máxima de 26°. La jornada se presenta con cielo algo nublado a lo largo de todo el día.
  • Finalmente, el domingo se espera cielo algo nublado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 15° y la máxima de 26°.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro