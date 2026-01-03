#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo para este sábado en la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional indica que se reducirá la nubosidad en la capital santafesina.

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de precipitaciones, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá un promedio de 23° centígrados en el departamento La Capital, sosteniendo los valores de las últimas jornadas.

Por la noche, el viento será de entre 7 km/h y 12 km/h desde el sector noreste, con ráfagas mayores por instantes y probabilidad de lluvias nula

Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrá la leve nubosidad, sin probabilidad de precipitaciones. En la tarde - noche continuará ligeramente nublado.

En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará un leve aumento de las cifras al comienzo del día, con 18° de temperatura mínima y 35° de máxima.

El viento será de entre los 0 km/h y 2 km/h desde el sector suroeste en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores.

En la tarde - noche, el viento aumentará su velocidad a entre los 13 km/h y 22 km/h, sosteniendo la dirección desde al sector este.

Pronóstico extendido

  • El lunes, la temperatura mínima será de 20° y la máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado y tiempo estable durante toda la jornada.
  • Finalmente, el martes se anticipa un día caluroso, con mínima de 20° y máxima de 31°, cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.
