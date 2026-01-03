Preso por dispararle en las piernas a un hombre tras una discusión

Quedó en prisión preventiva un hombre de 42 años a quien se investiga por agredir a otro hombre con un arma de fuego en la vía pública de la ciudad de Santa Fe.
El ilícito ocurrió el viernes 19 de diciembre a la madrugada y la detención se concretó momentos después del ataque, luego de una persecución policial.
Así fue dispuesto por el juez penal Pablo Spekuljak, en una audiencia desarrollada en los tribunales de la capital provincial.
El fiscal Gonzalo Iglesias está a cargo de la investigación penal y es quien solicitó la medida cautelar impuesta.
Al imputado, cuyas iniciales son SDRZ, se le atribuyó la autoría del delito de “lesiones graves dolosas calificadas por el empleo de un arma de fuego”.
“El viernes 19 de diciembre pasado, aproximadamente a las 00:30, el hombre investigado conducía una camioneta marca Fiat modelo Toro en la cual la víctima iba como acompañante”, sostuvo el fiscal.
“Estacionaron en las inmediaciones de la esquina de Sarsotti y Hermanos Figueroa, discutieron y descendieron del vehículo”, relató el fiscal.
“Entonces, el investigado usó un arma de fuego para disparar hacia el otro hombre, quien recibió el impacto de proyectiles en la parte baja de sus piernas”, afirmó el funcionario del MPA.
Iglesias señaló que “luego de la agresión, el imputado se fue del lugar en la camioneta”, y remarcó que “agentes policiales que habían sido alertados sobre lo ocurrido iniciaron una persecución”.
Al respecto, especificó que “finalmente, el hombre de 42 años fue aprehendido en cercanías de la intersección entre la avenida Blas Parera y la calle Millán Medina”.
El funcionario del MPA destacó que “el imputado tiene antecedentes penales condenatorios”, y puntualizó que “aún no terminó de cumplir una pena de prisión efectiva que recibió por otros ilícitos".
De hecho, “al momento del ataque que investigamos estaba bajo el régimen de libertad asistida”.