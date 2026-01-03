Santa Fe: condenado por asesinar a un joven de un disparo en el rostro

Condenaron al hombre que asesinó a Axel Eduardo Ferreyra, de 18 años, de un disparo en el rostro. El hecho ocurrió en octubre de 2022 en la ciudad de Santa Fe.
Se trata de Mario Daniel Vidaurrazaga, de 39 años, quien mató a Axel Eduardo Ferreyra, intentó matar a otra persona y amedrentó a familiares de la víctima fatal.
Mario Daniel Vidaurrazaga (39) fue condenado a 18 años de prisión como autor de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, un hecho consumado y otro en grado de tentativa, y de “amenaza coactiva agravada por el empleo de arma”.
La sentencia fue resuelta por unanimidad por un tribunal integrado por los jueces Luis Octavio Silva -presidente-, José Luis García Troiano y Lisandro Aguirre, en el marco de un juicio oral y público que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
El fiscal Andrés Marchi estuvo a cargo de la investigación penal y es quien representó al MPA en el debate.
Luego de conocer el veredicto, sostuvo que “valoramos el fallo condenatorio pero aguardaremos a conocer los fundamentos para evaluar los pasos a seguir, sobre todo en relación al monto de la pena impuesta”.
A partir de antecedentes penales condenatorios, Vidaurrazaga fue declarado reincidente.
Marchi precisó que “el condenado llevó a cabo su accionar delictivo durante las primeras horas del domingo 16 de octubre de 2022”.
“En la zona norte de la ciudad, Vidaurrazaga interceptó en la calle a un familiar de Ferreyra y lo amenazó con un revólver para que lo llevara hasta su vivienda”, relató el fiscal. “En el camino, hizo un disparo hacia el suelo e intimidó a la víctima apoyándole el arma de fuego en la espalda”, detalló.
“Una vez que entraron a la casa, el condenado también amedrentó a otras personas del entorno de Ferreyra y les exigió que le entregaran un perro que presuntamente era de su padre”, puntualizó Marchi.
En tanto, subrayó que “inmediatamente después, Vidaurrazaga se dirigió a un inmueble lindante y, al ver allí a Ferreyra, le disparó en el rostro, lo cual provocó su muerte en el acto”.
Por otro lado, el fiscal afirmó que “momentos más tarde, el condenado trató de quitarle la vida a otro hombre con la misma arma”, y especificó que “el ataque fue en una casa localizada en pasaje La Fe al 9.600”.
“Aunque el condenado disparó varias veces en dirección a la segunda persona a la que pretendía matar, esa víctima logró sobrevivir”, aseveró Marchi, “el hombre agredido pudo escapar, refugiarse en otra casa y recibir pronta atención médica”.