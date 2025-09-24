Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 11º y la máxima sería de 25°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante el día.
En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de tormentas aisladas durante la jornada, con valores que no superarán el 0%.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 11° y la máxima sería de 25º, bajando a 18° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1025.3 hPa, viento sudeste a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sudeste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.
