Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 11º y la máxima sería de 25°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante el día.

Las lluvias aún no regresan a la capital santafesina. Crédito: Fernando Nicola
 9:16
Por: 

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mirá tambiénLa biblioteca popular Bayer pide más iluminación y cámaras, tras sufrir el robo de un aire acondicionado

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de tormentas aisladas durante la jornada, con valores que no superarán el 0%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 11° y la máxima sería de 25º, bajando a 18° en horas de la noche.

Las lluvias aún no regresan a la capital santafesina. Crédito: Fernando Nicola

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1025.3 hPa, viento sudeste a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sudeste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El jueves espera una mínima de 10° y una máxima de 23°. Se mantendrá el cielo completamente despejado a lo largo de todo el día.
  • Luego, el viernes tendrá una mínima de 11° y una máxima de 27°. La jornada se presenta con cielo algo cubierto en la mañana, pasando a mayormente nublado en la noche.
  • Finalmente, el sábado se espera cielo parcialmente nublado durante todo el día, con probabilidad de tormentas aisladas en la mañana. Respecto a temperatura, la mínima será de 16° y la máxima de 18°.
CLIMA EXTENDIDO

Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

