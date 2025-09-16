Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo completamente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día y visibilidad levemente reducida en la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
