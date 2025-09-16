#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 14º y la máxima sería de 27°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones durante la jornada..

Continúan las altas temperaturas en la capital santafesina. Crédito: Flavio Raina
 9:17
Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo completamente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día y visibilidad levemente reducida en la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones fuertes durante todo el día, pero sí presencia leve de nubes.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 14° y la máxima sería de 27º, bajando a 24° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 97%, la presión de 1015.3 hPa, viento sudeste a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sudeste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El miércoles espera una mínima de 16° y una máxima de 28°. Con cielo mayormente cubierto durante toda la jornada y probabilidad de tormentas aisladas en la noche.
  • Luego, el jueves tendrá una mínima de 18° y una máxima de 27°. La jornada se presenta durante toda su extensión con probabilidad de tormentas aisladas.
  • Finalmente, el viernes se espera con completamente nublado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 18° y la máxima de 29°.
CLIMA EXTENDIDO

