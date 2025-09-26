Qué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

🌬️ Se registran fuertes vientos en varias provincias del centro con ráfagas cercanas a los 80 km/h



⚠️ La presencia de un sistema de alta presión en el este y el ingreso de una baja presión desde el Pacífico, intensifica el viento en el centro del país ➡️ pic.twitter.com/FEn0k4tpft