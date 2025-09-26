#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 15º y la máxima sería de 26°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante el día.

Comienzo de jornada frío en la capital santafesina. Crédito: Flavio Raina
 9:16
Por: 

Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mirá tambiénVecinos alertan por obras inconclusas y calles deterioradas en barrio Esmeralda Este II

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de tormentas aisladas durante la jornada, con valores que no superarán el 0%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 15° y la máxima sería de 26º, bajando a 21° en horas de la noche.

Comienzo de jornada frío en la capital santafesina. Crédito: Manuel FabatíaComienzo de jornada frío en la capital santafesina. Crédito: Manuel Fabatía

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 71%, la presión de 1016.1 hPa, viento este a 21 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sudeste entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El sábado espera una mínima de 15° y una máxima de 21°. Se mantendrá el cielo mayormente nublado, con probabilidad de tormentas fuertes en la madrugada y mañana.
  • Luego, el domingo tendrá una mínima de 9° y una máxima de 24°. La jornada se presenta con cielo despejado en la mañana y leve presencia de nubes en la tarde - noche.
  • Finalmente, el lunes se espera cielo mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 9° y la máxima de 24°.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro