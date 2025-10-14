#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 14º y la máxima sería de 27°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Se mantendrán las temperaturas primaverales. Crédito: Manuel Fabatía
 9:14
Por: 

Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo completamente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 14° y la máxima sería de 27º, bajando a 20° en horas de la noche.

Se mantendrán las temperaturas primaverales. Crédito: Mauricio GarínSe mantendrán las temperaturas primaverales. Crédito: Mauricio Garín

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 82%, la presión de 1011.6 hPa, viento noreste a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El miércoles espera una mínima de 17° y una máxima de 30°. Se mantendrá el cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, pero sin lluvias.
  • Luego, el jueves tendrá una mínima de 19° y una máxima de 29°. La jornada se presenta con cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día.
  • Finalmente, el viernes se espera cielo mayormente nublado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 18° y la máxima de 27°.
CLIMA EXTENDIDO

