Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 16º y la máxima sería de 31°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante la jornada.
En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 16° y la máxima sería de 31º, bajando a 24° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 81%, la presión de 1013.4 hPa, viento este a 17 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sur entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.
