#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 16º y la máxima sería de 31°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
 9:18
Por: 

Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mirá tambiénAhora se podrán "reconvertir" cocheras ociosas de edificios para la instalación de comercios y oficinas

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 16° y la máxima sería de 31º, bajando a 24° en horas de la noche.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 81%, la presión de 1013.4 hPa, viento este a 17 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sur entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El miércoles espera una mínima de 17° y una máxima de 29°. Se mantendrá el cielo, mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, sin probabilidad de lluvias.
  • Luego, el jueves tendrá una mínima de 21° y una máxima de 33°. La jornada se presenta con cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día, con probabilidad de tormentas aisladas en la mañana.
  • Finalmente, el viernes se esperan probabilidades de tormentas aisladas durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 22° y la máxima de 30°.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro