Qué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 14º y la máxima sería de 31°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina
 10:08
Por: 

Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 14° y la máxima sería de 31º, bajando a 24° en horas de la noche.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 79%, la presión de 1020.6 hPa, viento en calma y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El sábado espera una mínima de 17° y una máxima de 33°. Se mantendrá el cielo parcialmente despejado en la mañana y mayormente cubierto en la tarde - noche.
  • Luego, el domingo tendrá una mínima de 15° y una máxima de 25°. La jornada se presenta con tormentas aisladas en la mañana y chaparrones por la tarde - noche.
  • Finalmente, el lunes se espera cielo mayormente nublado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 13° y la máxima de 27°.
CLIMA EXTENDIDO

