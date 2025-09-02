#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 8º y la máxima sería de 18°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidades altas de precipitaciones durante el día.

La ciudad de Santa Fe, vista desde el drone de El Litoral. Foto: Fernando Nicola
 9:13
Por: 

Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente cubierto y leve presencia de neblina a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mejor visibilidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de precipitaciones baja en la mañana con porcentajes menores al 10%. El resto de la jornada no se espera el regreso de la lluvia.

Siguen las máximas altas en la capital santafesina. Crédito: Fernando Nicola

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 8° y la máxima sería de 18º, bajando a 15° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 92%, la presión de 1015.3 hPa, viento sudeste a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El miércoles espera una mínima de 10° y una máxima de 22°. Con cielo parcialmente cubierto durante todo el día, pero sin lluvias.
  • Luego, el jueves tendrá una mínima de 9° y una máxima de 15°. La jornada se presenta durante toda su extensión con cielo parcialmente nublado.
  • Finalmente, el viernes se espera la continuidad de la escasa nubosidad, sin lluvias. Respecto a temperatura, la mínima será de 4° y la máxima de 12°.
CLIMA EXTENDIDO

